Amb els ànims tocats per la derrota de dissabte a Saragossa i la marxa, per la porta del darrere, de Michaela Onyenwere, guanyar, encara que sigui en partits intranscendents i dolents com el d'avui contra el cuer, sempre resulta balsàmic (58-47). Encara que juguis malament. I més a les portes del clàssic de divendres contra el Perfumerías Avenida, amb poc en joc perquè a la lliga regular el peix està pràcticament venut, però que emocionalment també pot fer molt de bé a l'Uni pensant ja en el "play-off". La temporada ha sigut una muntanya russa de sensacions però encara queda un títol i qui sap si el millor està, realment, per arribar. Ja ho diu el hastag del club, això #NoShaAcabat, tot i que també és veritat que caldrà millorar molt per aspirar no ja a guanyar la lliga, sinó per arribar a la final. Avui, després d'anotar 22 punts al primer quart, les gironines s'han anat apagant en atac i només han pogut fer-ne 13 al segon, 11 al tercer, i 12 al quart, al pitjor equip de la competició.

El Baxi Ferrol, descendit des del cap de setmana passat, no ha oposat massa resistència a un Spar Girona que ha recuperat Drammeh i que ara "només" té a l'infermeria Gardner i Eldebrink. El partit no ha tingut història i ha sigut força espès. A poc menys de 2 minuts pel final del primer quart Drammeh, amb un triple, el primer de les gironines, i un bàsquet de dos, situava el 17-8, però els errors en els tirs lliures han frenat aquesta primera accelerada local. Aquest parcial ha acabat amb un 22-14 després d'una cistella de Burke.

Drammeh, amb un triple, ha tornat a ser protagonista per posar l'Spar Girona amb una diferència per sobre dels 10 punts (25-14) a l'inici del segon quart. Semblava que el partit, ara sí, es trencaria, però les gallegues han aprofitat el festival de desencert de l'Uni, que només ha pogut anotar 13 punts en aquest parcial, i a cinc minuts pel descans, han empatat el partit (25-25) culminant un 0-11 de parcial. Burke ha aparegut amb cinc punts seguits per tornar a posar les coses a lloc pel bàndol local (30-25), que ha acabat marxant als vestidors dominant de 10 (35-25) amb un triple final de Laia Flores.

Els problemes per anotar han continuat al tercer quart, molt dolent, amb errades des del triple però també en penetracions que semblaven fàcils. Mendy, des de més enllà de 6.75, ha trencat el desencert per posar el 42-34 a poc més de 4 minuts per acabar el parcial. Sort que el Baxi Ferrol es feia un tip de perdre pilotes i que, a pesar dels dubtes que generava l'Spar Girona, mai ha fet sensació que pogués optar al triomf. Al final s'han mantingut els 10 punts de marge que hi havia al descans (46-36) després d'una posada en escena molt i molt discreta.

Per fortuna el partit ha sigut ràpid i en una hora i mitja s'ha resolt. Un triple de Burke ha impulat l'Spar a un +14 (50-36) a set minuts del final, però ni així les locals han trobat fluïdesa ni alegria al seu joc. Lluny de trencar el partit, l'Uni ha vist com el Ferrol s'ha posat a 6 (53-47) i Flores, de tres, hi ha respost (56-47) abans del definitiu 58-47.