El Madrid és a un pas d’aconseguir un bitllet per a les semifinals de la Lliga de Campions per segon any consecutiu, després de l’avantatge del partit d’anada de quarts contra el Chelsea (1-3). Així doncs, s’esperen poques novetats al conjunt d’Ancelotti per rebre el Chelsea aquesta nit al Bernabéu (21 h, Movistar).

Per la seva part, el Vila-real juga la tornada al camp del Bayern de Munic (21 h) després d’imposar-se en l’anada (1-0).