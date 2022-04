Impactant va ser l’anunci de Marc Gasol a finals del passat mes de novembre, quan va fer pública la seva decisió de compaginar els despatxos amb la pista. Ja no només per entrenar-s’hi i mantenir-se en forma, sinó per competir. Un jugador com ell, amb un currículum que fa enveja i un anell de campió de l’NBA, lliga que ha tastat durant un grapat d’anys, és un al·licient majúscul en una categoria com la LEB Or. Era evident que tothom se’n faria ressò. Aquells primers dies i també els següents, tot esperant que el seu rendiment fos diferencial, malgrat els possibles interrogants que sorgeixen tot pensant com encararia aquesta nova etapa. Mesos després, i amb una volta ja complerta al damunt del parquet, les sensacions i els números així ho confirmen. Fins i tot van una mica més enllà. Tant, que malgrat haver jugat menys partits que la majoria, perquè s’hi va posar més tard, ja lidera alguns dels rànquings individuals més destacats.

Per començar, Marc Gasol és el jugador més ben valorat de la competició. És l’MVP, ara per ara. I si manté la mateixa velocitat de creuer, així acabarà la temporada. De valoració, té un promig de 23,13 punts. Supera els 21,59 de Michael Carrera, del Força Lleida i un dels homes més rellevants de tota la LEBOr. Completa aquest podi el noruec Harald Frey, de l’Unicaja Oviedo (18.87). És curiós perquè Gasol lidera aquesta classificació amb 15 partits disputats quan Carrera n’acumula fins a 27. El més valuós però també el que més rebots captura de tota la lliga. Ja va quedar clar el dia del seu debut, quan va fer tota una exhibició contra l’Osca a Fontajau. Aquell dia en va agafar 16 en 22 minuts. La mitjana, mesos més tard, s’enfila fins als 8,73 rebots per partit. De nou, a qui deixa enrere és a Carrera (7,74) i alhora també supera Nick Ward, del Leyma Corunya (7,52). En aquest apartat és sobretot Gasol una assegurança en defensa, perquè són 8,07 els rebots defensius per actuació, mentre que atac el promig és força més minso: 0,67. Això no s’acaba aquí. Imponent sota l’anella, Gasol manté també la seva qualitat i encert quan s’allunya de la pintura. Tot i la seva envergadura, anota amb força facilitat des de lluny. Només així s’explica que sigui el quart millor jugador pel que fa a l’encert des del triple. En 15 partits ha aconseguit 21 cistelles de tres després de 46 intents. Estem parlant d’un 45,65 per cent d’encert. Força elevat per a un pivot de la LEB Or. Només el superen Javi Vega, del Leyma Corunya (48,62), Mark Hughes , del Força Lleida (47,12) i Ben Simons, de l’Acunsa Gipuzkoa (45,71). Vega sí que és més un jugador interior, encara que no pas un 5 pur, però Hughes i Simons sí que són exteriors. També està entre els 10 millors en dos dels apartats més rellevants. És el desè jugador que més punts fa per partit de la lliga. N’anota 14,2. I al mateix temps, el sisè que més faltes rep, amb 4,4 per jornada. Aquest dissabte, torn per visitar el Palma en la primera de les sis finals que li resten al Bàsquet Girona per corroborar la seva classificació pel play-off i fer-ho en una posició privilegiada. A la primera volta, victòria assequible: 98-77. I Gasol? 21 punts i 10 rebots. En la seva línia habitual.