La 20a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) arrenca la competició aquest dimecres dia 13 d'abril i s'allargarà fins diumenge dia 17 en 33 seus de les comarques gironines. El torneig, reconegut com un dels més prestigiosos del món, torna tres anys després a la Costa Brava amb l'assistència de 300 equips de 24 països i de 6.000 participants que es repartiran en 9 categories (des de l'U12 fins a l'U20, entre futbol base masculí i femení). El MICFootball s'inaugura demà en quatre seus diferents: Figueres –escenari principal- (11.15 h), Lloret de Mar (11 h i 18 h), l'Estartit (11 h) i Palamós (18 h). Aquesta tarda (de 17 h a 20.40 h) hi haurà un primer tastet del torneig amb el Pre-MICFootball, a Banyoles.

Per evitar aglomeracions a les grades i al terreny de joc per motius sanitaris, aquest any la inauguració del torneig passa d'un a quatre municipis. L'Estadi de Vilatenim, de Figueres, continuarà sent l'epicentre de les inauguracions. Aquest dimecres a les 11.15 h del matí hi haurà la desfilada amb els abanderats d'equips participants de categoria U13 i U15, parlaments de les autoritats i entrega de trofeus, entre els quals la 9a i la 10 edició del Premi Dani Montesinos. Es tracta d'un concurs de periodisme esportiu que intenta promocionar joves talents i commemorar la figura d'aquest periodista que va morir el 2012 en un accident de trànsit. Els estudiants Antonio Tuachi i Marc Perelló han estat els vencedors de les últimes dues edicions, que tenen com a recompensa unes pràctiques al canal de televisió GOL. Abans i després de l'acte es jugaran els partits UE Figueres-Olympique de Marseille (9.15 h, categoria U15), Athletic Club de Bilbao-UE Figueres (10.15 h, U13) i FC Barcelona-Vic Riuprimer REFO (12 h, U12A).

A les altres tres seus també hi haurà desfilades dels equips, parlaments i entregues de trofeus. El camp de futbol municipal de Lloret de Mar tindrà doble sessió: a les 11 h i a les 18 h. Al matí serà el torn de la presentació dels equips U16 i F20 (amb, entremig, els partits RCD Espanyol-CRC Cambridge United femení, a les 10 h, i Liverpool-APFC, a les 11.30 h). I a la tarda els de categoria U18 i U20 (amb els enfrontaments FC Juventus Lloret-Athletic Club, a les 17 h; i el CF Lloret-Sevilla FC, a les 18.30 h). El camp municipal de futbol de l'Estartit rebrà els conjunts de la categoria U12A i l'acte serà a les 11 h (abans, es jugarà l'Albion SC San Diego-EF Baix Ter, a les 10 h; i després el Total Football Academy-FC l'Escala, a les 11.30 h). L'Estadi Municipal Palamós-Costa Brava acollirà els equips U12B i U14. L'acte serà a les 18 h, després del partit FC Porto-Vic Riuprimer Refo (17 h) i abans del CF Sant Feliu de Guíxols-FC Barcelona (18.45 h).

Juanjo Rovira, director del MICFootball, explica que el torneig «es presenta amb moltes emocions i il·lusió per part dels organitzadors i dels equips. Hi ha molt entusiasme i ganes per començar a viure l'experiència futbolística i humana. Tenim menys equips que el darrer MIC, però hem de valorar comptar amb 6.000 participants de 24 països. Fa mig any, quan començàvem a captar equips, ho hauríem signat. Hem d'intentar aproximar-nos a l'excel·lència i esperem acabar el torneig dient que, per qualitat, hem fet el millor MIC de la història».