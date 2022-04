L’Atlètic arriba al xoc de tornada de quarts de Champions League amb l’eliminatòria al seu territori. És cert que la derrota per la mínima a Manchester no és el resultat ideal, però només un gol de diferència jugant al seu estadi amb 90 minuts fan pensar que la tasca és assumible, i més amb Simeone a la banqueta. Com ja ha passat en moltes ocasions, els matalassers saben trampejar en l’adversitat i aquest factor serà clau davant un dels grans equips del panorama continental.

Pep Guardiola continua buscant una Champions fora de Barcelona. De moment se li està resistint, malgrat que l’1-0 aconseguit en terres britàniques el deixa a un pas de les semifinals. No serà gens fàcil al Wanda Metropolitano, però davant un context de necessitat per a l’Atlètic, el City pot pescar en aigües tèrboles i trobar el premi que aplani el camí. Quan i on veure l’Atlètic-City El partit corresponent a la tornada dels quarts de final de la Champions League entre l’Atlètic de Madrid i el Manchester City que es disputarà aquest dimecres 13 d’abril del 2022 al Wanda Metropolitano a partir de les 21.00 hores es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones de la plataforma Movistar Plus.