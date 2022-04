Una de les fotografies icòniques del denominat 'gol impossible' que el futbolista neerlandès del Barcelona Johan Cruyff va marcar a l'Atlètic de Madrid en la temporada 1973-74, que fins avui havia estat atribuïda a l'històric fotoperiodista Horacio Seguí, va ser en realitat capturada pel seu germà Rafa.

Així ho ha denunciat el seu autor en declaracions a EFE i ho han corroborat fonts properes a Horacio Seguí que, després de les proves documentades pel seu germà a través del també fotògraf Antonio Campañá, ha admès que l'autoria del document gràfic és de Rafa Seguí, qui aleshores treballava para l'agència propietat d'Horacio Seguí.

El reconegut fotògraf que va retratar el món musical, cinematogràfic, polític i esportiu de la Barcelona de la segona meitat del segle XX, de 92 anys d'edat, ha enviat una carta al seu germà, a la qual ha tingut accés EFE, admetent els fets.

Johan Cruyff va signar amb el Barcelona aquest recordat gol a l'Atlètic de Madrid el 22 de desembre de 1973 en el Camp Nou aprofitant un centre de Carles Rexach que el neerlandès va caçar a l'interior de l'àrea amb una rematada acrobàtica, allargant la cama dreta en l'aire i sense gairebé angle per batre al porter 'matalasser' Miguel Reina.

Aficionats i periodistes van qualificar aquesta acció com 'el gol impossible' i, després del mateix, Cruyff es va guanyar també el sobrenom de 'L'holandès volador'.

Ja han passat 49 anys d'aquesta obra futbolística que va ser immortalitzada per les càmeres dels reporters gràfics presents en el Camp Nou que cobrien aquest partit de la lliga espanyola.

Entre els fotògrafs presents en la gespa de l'estadi blaugrana es trobaven els germans Horacio i Rafa Seguí, així com Antonio Campañá.

Aleshores Horacio Seguí dirigia una agència de fotògrafs que tenia com a clients a diaris com a As, Marca i revistes com El Caso, Tele-Guia i Fotogrames, entre d'altres.

El seu germà, 19 anys menor, va treballar en aquesta empresa com a reporter gràfic entre els anys 1965 i 1974, abans de convertir-se en un reconegut fotògraf esportiu que al llarg de la seva carrera va cobrir, entre altres esdeveniments, jocs olímpics, mundials de natació i atletisme, a més de coordinar els fotògrafs de la cita olímpica de Barcelona 92.

Fins avui a Horacio Seguí i a Antonio Campañá se'ls atribuïa les dues fotografies més icòniques del gol de Cruyff en les quals apareixien les cares de la llegenda del futbol mundial i Miguel Reina en el moment en què el neerlandès impactava la pilota.

Però les proves aportades per Rafa Seguí a través del testimoniatge d'Antonio Campañá han provocat que, gairebé mig segle després, Horacio Seguí hagi reconegut que realment ell no va ser l'autor de la fotografia.

Segons la missiva enviada per Horacio Seguí, sempre va creure que s'havia situat a la zona de la línia de fons del gol que dóna al carrer de Travessera de les Corts de l'estadi des d'on realment el seu germà va prendre la històrica foto amb Johan Cruyff de cara.

"Sempre havia pensat que la foto l'havia fet jo, ja que en el camp sempre em posava al costat oposat del fotògraf Nicolás González, i com la seva fotografia era des de l'altre angle, estava convençut que l'havia fet jo", defensa en la carta Horacio Seguí.

Una versió que contrasta amb la del seu germà Rafa, que en declaracions a EFE recorda que en aquesta zona de la línia de fons es col·locaven els fotoperiodistes joves, com ell aleshores, perquè la llum era pitjor.

"Tots els fotògrafs històrics, els més grans, sempre ocupaven la part esquerra de la porteria perquè era d'on venia la llum de tribuna. Els joves havíem d'anar a l'altre costat. En aquell moment érem quatre fotògrafs. Crec que hi havia un dels germans Pérez de Rozas, Antonio Campañá, jo i un fotògraf de Marca. No sé si els altres tenen la fotografia, però Campañá sí la té", revela Rafa Seguí.

En els últims 49 anys, Horacio Seguí, propietari de la instantània, es va atribuir a més l'autoria de la fotografia que ha aparegut amb el seu nom en l'arxiu del FC Barcelona, en mitjans de comunicació, en editorials i en l'exposició que recentment va realitzar el Col·legi de Periodistes de Catalunya sobre la seva obra.

"La foto és seva (de la seva propietat) perquè treballàvem junts i era un pacte laboral, però passa com els quadres. Un pot tenir un Rembrandt i un Picasso, i és el propietari del Rembrandt i el Picasso, però mai serà ni Rembrandt ni Picasso. El mateix passa amb la fotografia", exposa Rafa Seguí.

En aquest sentit, les fonts consultades per EFE properes a Horacio Seguí asseguren que el fotògraf "no té cap problema" a reconèixer l'autor de la captura i que així l'hi han fet saber a l'afectat amb l'enviament de la carta.

"Érem un equip com els Pérez de Rozas o els Brangulí i algunes fotografies és difícil saber qui les va fer. Recorda que signava com Seguí. Aquesta mateixa fotografia, en ser publicada per primera vegada, consta com 'Germans Seguí' ('Germans Seguí')", argumenta en la seva carta Horacio.

Rafa Seguí ha rebut la missiva poques setmanes després de fer-li arribar al seu germà el que, segons subratlla, ja li havia comentat en els últims anys -que ell era l'autor de la instantània de l' 'Holandès volador'- però que aquesta vegada, a més, comptava amb el testimoniatge d'Antonio Campañá.

"Ha mentit durant 49 anys, i que no digui que la demostració que li faig per escrit que Antonio Campañá i jo tenim la fotografia mil·lèsimes de segon un de l'altre, perquè jo des de l'any 1974 li vaig dient que aquesta fotografia és meva. I mai m'ha fet cas", lamenta Rafa Seguí, qui no descarta emprendre accions legals contra el seu germà.