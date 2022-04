Amb una nova dosi de patiment, després de tirar per terra el seu avantatge de dos gols de Londres en una nit nefasta i a l’heroica quan de nou ho va veure tot perdut, el Reial Madrid va aconseguir la classificació per a les semifinals de la Champions a la pròrroga, amb un gol, és clar, de Karim Benzema. Abans, l’eliminatòria s’havia complicat molt per als blancs, que es van veure dominats durant tot el partit i van patir els cops en forma de gols de Mount, a la primera part, i Rüdiger i Timo Werner a la represa.

Amb 0-3 i eliminat, el Reial Madrid va reviure gràcies a un gol de Rodrygo després d’una gran passada de Modric. A la prórroga, i amb una defensa de circumstàncies per la lesió de Nacho, Benzema va aconseguir el gol que donava la classificació als locals, no sense patiment per diverses ocasions del Chelsea. Per part seva, el Vila-real també es va classificar gràcies a un gol de Samuel Chukwueze que va significar l’empat (1-1) després de l’1-0 aconseguit a l’anada. El Bayern va igualar l’eminatòria amb un gol de Lewandovski, però Chukwueze va certificar la sorpresa al minut 88.