Tres anys després de la darrera edició, el MIC Football torna aquesta Setmana Santa a desenes de poblacions gironines amb el millor futbol base del món.

La supervivència del MIC ha perillat després de dos anys sense fer-se?

Vam viure moments molt durs. Quan el 2020 va arribar el confinament, tot primer pensàvem que només ens tancarien quinze dies i que tant sols hauríem d’ajornar el torneig uns mesos. A l’hora de la veritat el tancament va ser llarg, amb moments molt durs a nivell econòmic i emocional, perquè moltes despeses ja era impossible recuperar-les. Aleshores semblava que el camí més fàcil era baixar la persiana i tancar, però els missatges de suport que vam rebre ens van fer veure que havíem de tirar endavant. Hem fet crèdits ICO com molta altra gent per subsistir i aquí estem, mirant el futur ara sí que amb més optimisme.

Com li va anar l’etapa de director de partits de LaLiga? Encara s’hi dedica?

Treballem per LaLiga muntant la Lliga Genuine, i era a casa sense res a fer. Sabia que podia optar a una plaça de director de partit amb el meu currículum i experiència, i vaig superar tot el procés d’oposició amb una entrevista personal i exàmens. Vaig començar l’any passat, tot i que era molt trist perquè els partits encara van ser la gran majoria a porta tancada. Diumenge vaig estar a l’Espanyol-Celta i dimarts que ve vaig al Mallorca-Alabès. A Primera hi ha dos directors i jo faig d’auxiliar, i a Segona només un. Aquest curs he estat tres cops a Montilivi.

Quina feina fa, un director de partits de LaLiga?

D’alguna manera controlem que tot el que passa i que es veu per televisió succeeixi amb la màxima normalitat. Parlem amb el cap de seguretat, amb els responsables de premsa, medim la gespa, controlem els possibles càntics per si cal fer alguna denúncia... hi ha molts fronts.

El MIC torna amb 300 equips de 24 països i 6.000 participants. N’hi ha gaires de semblants a Espanya i a Europa?

Hi poden haver tornejos similars per volum de participants, però un que tingui la mateixa filosofia del MIC, que combina grans clubs amb equips molt modestos, jo no l’he vist enlloc més.

Té ullat algun jugador o equip a qui valgui la pena seguir atentament en aquesta edició?

No, però segur que vindran jugadors que en el futur poden arribar a ser professionals, i ho faran en equips modestos. Pedri és ara un referent al Barça i va venir al MIC amb el Juventud de La Laguna. I Sergio Busquets amb el Jàbac de Terrassa, o Sergi Roberto amb el Santes Creus de Reus.

El contracte amb la Diputació s’esgota el 2023. La voluntat és continuar vinculats a la Costa Brava i Girona?

Els convenis són uns formulismes necessaris. Per a nosaltres no té sentit el MIC fora de la Costa Brava i Girona. Més enllà d’això veig el MIC de per vida a la Costa Brava. És el desig de tothom.

Què gaudeix més, un clàssic amb la lliga en joc o qualsevol partit del MIC?

Qualsevol partit del MIC, sobretot si es del MIC Integra. Comparteixo el Campus Nike amb una persona amb Síndrome de Down i m’ha ensenyat molt a la vida. Aquestes persones poden tenir una discapacitat però al seu costat aprens molt.

Què ha portat Xavi al Barça?

Coses inimaginables. Era escèptic sobre si Xavi podria ser un entrenador que donés la talla al Barça, i ha multiplicat per molt les expectatives. Estic gratament sorprès, per com s’expressa, per com parla, per com ha donat la volta al grup. Serà un referent mundial. Em trec el barret.

I Míchel al Girona?

Míchel és un gran entrenador i una persona excel·lent, que sap on ha vingut. El detall de voler parlar en català a les rodes de premsa indica que es vol integrar aquí. I a sobre és un gran entrenador i conductor de grup. Si el Girona no hagués començat malament ara seria el líder.