El Costa Brava-Girona Basket 2022 tornarà a moure una gran quantitat de persones entre els 50 equips que hi participaran aquest any. Això vol dir que prop de 800 jugadors i jugadores de diferents indrets del món, prendran part en la competició i gaudiran de les

instal·lacions, hotels i la convivència entre diferents cultures que tenen com a gran vincle l’esport de la cistella.

Els més de 800 participants del torneig quedaran allotjats en diferents hotels de les localitats de Girona i Salt. Com ja ve essent habitual, aquests hotels seran l’Ibis de Girona, situat al barri de Fontajau, i el B&B de Salt, al costat de l’Espai Gironès.

L’organització d’un esdeveniment d’aquest volum porta molta feina i maldecaps, i necessita de molta mà d’obra per poder-se dur a terme. Enguany prendran part de la posada en escena d’aquest gran esdeveniment uns 70 col·laboradors que ajudaran a que un any més sigui un èxit. Directors, caps de seu, responsables de premsa, taules, serveis d’autobusos i acompanyants, responsables del servei de menjador són algunes de les feines. D’altra banda, una edició més, les illes Balears i les Illes Canàries, no es perdran l’esdeveniment. Com cada any, des de la seva inauguració els equips vinguts d’aquests indrets de fora la península seran una part important en la participació.