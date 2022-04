El Manchester City de Pep Guardiola serà el rival del Reial M adrid a les semifinals de la Lliga de Campions. Els britànics van resistir tots els intents de l’Atlètic de Madrid ahir en un Metropolitano ple de gom a gom (0-0) i van fer valer l’1-0 de l’anada per aconseguir el bitllet. En l’altre part del quadre, el Liverpool, que tenia encarrilada la classificació gràcies a l’1-3 a Lisboa, va empatar 3-3 contra el Benfica a Anfield Road.

Tota l’atenció estava posada ahir al Metropolitano. Després del plantejament ultraconservador de Diego Simeone a Manchester, ahir tothom s’esperava un Atlètic en tromba des dels primers minuts. No va ser així. Els madrilenys van sortir a contenir i a madurar el partit durant una primera part en què el City bé prou que es podria haver avançat. A partir del 0-0 a la mitja part, la cosa va canviar. L’Atlètic va fer un pas endavant a la represa i va començar a tancar el City al seu camp. Griezmann, Joao Felix i Carrasco van tenir ocasions per marcar però no van estar encertats. El partit es va anar escalfant i Felipe va ser expulsat en un afegit etern que els anglesos van gestionar al seu favor i van treure de polleguera Simeone i el públic, que va estallar contra Guardiola.

Les dues semifinals disputaran el 26 i 27 d’aquest mes, l’anada, i el 3 i 4 de maig, la tornada.