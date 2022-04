En unes altres circumstàncies, potser si l’Spar Girona hagués sigut més regular i no hagués fallat en pistes on no podia permetre-s’ho com la del Campus Promete, el Gran Canària o el Saragossa, el clàssic de demà contra el Perfumerías Avenida seria decisiu. Però aquest cop no serà cap final. A la fase regular el peix està pràcticament venut, i més després de la derrota inesperada ahir del València a Tenerife, que converteix l’equip de Roberto Íñiguez en campió matemàtic. L’Uni podria aspirar a ser segon, però la combinació és pràcticament utòpica: necessitaria guanyar els tres partits que li resten (els pendents contra Avenida i Gernika, i el de diumenge a Lugo), i esperar que el València tornés a fallar en l’última jornada amb l’Araski. Tot plegat fa que l’horitzó més probable sigui acabar terceres i que es perfili l’IDK Euskotren com a rival als quarts de final del play-off.

Però un clàssic sempre és un clàssic i Alfred Julbe vol aprofitar-lo a mode d’assaig del que vindrà, d’unes eliminatòries pel títol apassionants. Demà podrà comptar amb Burke, que va acabar amb molèsties el duel amb el Ferrol de dimarts, i manté el dubte de Gardner. «És un partit de màxima rivalitat, agradable de jugar malgrat que amb el temps hi ha circumstàncies (les crítiques que li dedica Roberto Íñiguez) que procuro no alimentar. En general han sigut una mica superiors a nosaltres aquest curs, però hem estat allà, guanyant a la seva pista en lliga i aquí a l’Eurolliga», diu el tècnic gironí, que admet que «hem de millorar». L’Avenida arribarà després de guanyar ahir a La Seu (49-70).