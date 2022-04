El Municipal de Torroella de Montgrí presentava ahir un ple absolut per veure en directe un partit del MIC entre el Gironès Sàbat i el Manchester United en categoria U12 (Benjamí). El motiu de tanta expectació? El fill de Cristiano Ronaldo es troba entre els jugadors de l'equip britànic.

Ja en l'escalfament, el públic estava expectant per veure al fill de l'astre portuguès, que en aquesta ocasió no va poder assistir al camp. Però per veure'l en acció van haver d'esperar. Cristiano Ronaldo Jr va sortir de suplent a la segona meitat, entre crits de 'Siuuuu' del públic, el característic crit del seu pare. El jove, de tan sols 11 anys, no va defraudar i, tot i que en un inici es va mostrar una mica neguitós, de seguida va demostrar que el talent sí que es pot heretar: En una de les arribades de l'equip britànic, la jove promesa va rematar a dins la xarxa. I per deixar pal·lès que "els testos s'assemblen a les olles", Cristiano Ronaldo Jr va celebrar el gol com tothom esperava: "Siuuuuu"!

El partit va crear una gran expectació a Torroella, que va veure com el camp s'emplenava de curioses esperant veure al fill -i més d'un, amb la il·lusió que fes acte de presència el pare-. El United ha jugat aquest dijous al matí a l'Escala, amb la mateixa entrega del públic, i tanca la fase de grups aquesta tarda a les 7 del vespre, altra vegada a Torroella, que esperen repetir el ple de dimecres.