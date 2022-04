El jugador del Boca Juniors Eduardo ‘Toto’ Salvio ha atropellat la seva exparella i mare dels seus dos fills, Magalí Aravena, a Buenos Aires i ha fugit. L’incident ha passat aquest dijous a la matinada al barri de Puerto Madero i la policia federal ha activat una operació per detenir l’extrem ‘xeneize’ i exjugador de l’Atlètic Madrid.

Els fets han ocorregut a les 0.50 hores (hora local) als carrers Azucena Villaflor i Juana Manso, a Puerto Madero. Salvio era dins del seu cotxe amb una noia i Aravena es va posar davant del vehicle amb intencions de parlar, segons ha informat el diari argentí ‘La Nación’.

«Salvio ha impactat el cotxe contra la cama dreta d’Aravena i ha aprofitat la situació per fer marxa enrere i fugir», expliquen els mitjans argentins.

Aravena, de 35 anys, ha sigut assistida per personal del Servei d’Atenció Mèdica d’Emergència (SAME). El diagnòstic ha sigut d’un «traumatisme molt lleu» al membre inferior dret que no ha requerit trasllat a un centre hospitalari, segons ha informat Alberto Crescenti, director del SAME.

Salvio i Aravena van estar junts 11 anys i es van separar el desembre del 2020.