Milers d'aficionats de l'Eintracht Frankfurt es concentren des de primera hora de la tarda d'aquest dijous als carrers de l'entorn del Camp Nou, on a les nou de la nit aquest club alemany s'enfronta al Futbol Club Barcelona en els quarts de final de l'Europa League. Els seguidors de l'equip teutó han col·lapsat el centre de la ciutat de camí cap a l'estadi, i han deixat al seu pas un regueró de llaunes de cervesa i brutícia diversa. El tronc central de la Diagonal ha quedat completament tallat per l'allau dels milers d'aficionats de l'Eintracht, la majoria dels quals no tenen entrada per veure el partit. Els Mossos d'Esquadra fan un seguiment proper del moviment dels aficionats i afirmen que de moment no hi ha hagut aldarulls destacables.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha comptabilitzat que la columna d'aficionats que ha envaït la Diagonal estava formada per 12.000 persones, mentre que una altra paral·lela provinent de Sants, que ha passat per plaça Espanya, ha aplegat 10.000 persones. Els Mossos d'Esquadra han explicat que hi ha hagut puntualment algun estira i arronsa entre l'afició alemanya i la blaugrana, xocs que no han anat a més condicionats pel dispositiu policial que controla l'esdeveniment. En paral·lel, i també segons han explicat els Mossos, hi ha hagut un episodi de llançament d'objectes a la línia policial que atribueixen a seguidors radicals dels boixos nois. El cos policial català ha contestat l'acció disparant salves de 'foam' que han fet dispersar els aficionats del Barça. Segueix el partit en directe aquí.