El Barça encara aquesta nit (21.00) la tornada del quarts de final de la Lliga Europa davant l’Eintracht al Camp Nou, en un desenllaç sense marge d’error per als de Xavi Hernández, després de l’1-1 de l’anada a Frankfurt que deixa l’eliminatòria oberta. El tècnic recupera Dest, Memphis i Piqué, encara sense l’alta mèdica.

El quadre culer arriba al partit immers en un ‘déjà vu’ des de la seva arribada a la Lliga Europa. A l’anada regna el caos i en la tornada apareix la lucidesa, com ja va passar davant Nàpols i Galatasaray. Per això, els blaugranes esperen repetir el guió i aconseguir el bitllet a les semifinals davant la seva afició al Camp Nou.

A Frankfurt, el Barça no va entendre que tocava ser agressiu, per la qual cosa va ser castigat per la verticalitat dels alemanys en l’anada. Malgrat això, el conjunt català va trobar vida en una guspira entre Ferran Torres i Frenkie de Jong, que va servir per a neutralitzar una nit grisa.

El Barça va recuperar la mentalitat guanyadora contra el Llevant diumenge passat, guanyant in extremis amb una urpada del recuperat Luuk De Jong, l’heroi silenciós de Xavi, que continua justificant la seva presència a base de gols vitals. Així, el quadre culer va interioritzar la lliçó apresa a Frankfurt amb un canvi d’actitud.

Aquesta vegada, el conjunt blaugrana tindrà el suport de la seva afició en el duel més important de la temporada. L’equip gaudeix d’una regularitat premiada en la competició domèstica, fent gala d’una imbatibilitat única amb la millor ratxa vigent d’Europa sense perdre en lliga, amb 15 partits. Per a aquest duel de tornada, Xavi té ara on triar en atac, perquè recupera Luuk de Jong i Memphis. Tuta per sanció i Christopher Lenz per lesió, són les baixes del conjunt alemany, que sí que podrà comptar amb Djibril Sow.