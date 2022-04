El Costa Brava Girona-Basket 2022 arrenca avui amb una nova participació de luxe d’equips vinguts d’arreu del món i que en dos dies i mig jugaran més de 90 partits en les diferents seus que acolliran les competicions. Enguany, hi haurà un total de 5 categories amb més de 40 equips participants. La U16 masculina i femenina, on prendran part equips de categoria cadet; la U14 masculina i femenina amb equips infantils i pre-infantils, i la cinquena serà la U12 masculina, on jugaran equips de mini bàsquet.

Aquesta edició els partits es distribuiran en 7 seus diferents, situades a la ciutat de Girona i les poblacions de les seves rodalies. A Girona ciutat, els pavellons municipals de Girona-Fontajau, Montfalgars i Palau-Sacosta, a més de Sant Gregori, Quart, Salt i Vilablareix. Com cada una de les edicions que s’han celebrat fins ara, el cartell del 2022 comptarà amb diversos equips internacionals, catalans i de la resta de l’Estat. Equips vinguts entre d’altres llocs de Kènia, Alemanya, Holanda o Abu Dhabi. Tampoc s’ho perdran clubs habituals com el San Ignacio o el Valladolid, i de les illes com Gran Canària o Sant Lluís. En la categoria U16 masculina, serà la que estarà més repartida, ja que es jugarà entre els pavellons de Fontajau, Palau, Sant Gregori, Montfalgars, Salt, Quart i Vilablareix donada la gran quantitat de partits i la durada d’ells, estarà formada per quatre grups amb quatre equips cadascun. El Grup A hi haurà Apollo (Holanda), Sant Lluís (Menorca), Argentona i Mollet. El grup B Würzburg, Valladolid A, Granollers i Claret las Palmas. El grup C l’Heroes (Holanda), Valladolid B, Salle Manresa i el Salt. El grup D El Santa Hanna’s (Kènia), Juventut la Laguna (Tenerife), Salle Manresa B i Fontajau. La U16 femenina es jugarà a Salt. Les noies més grans faran un sol grup i hi prendran part Salle Maó, Banyoles, San Ignacio, Sant Lluís i Granollers. La U14 masculina que es jugarà entre Palau i Montfalgars tindrà 3 grups. l’A amb Apollo, Mollet A, Unió Girona i Sant Lluís. El B amb Heroes, Mollet B, Vic i Valladolid i el C amb San Ignacio, Salle Manresa i Sabadell/Vallès. En la U14 femenina hi haurà Apollo, Sant LLuís, GEiEG i Grup Barna en el grup A, mentre que el B i haurà San Ignacio, Juventud la Laguna i Bisbal. Finalment, la categoria U12 masculina es jugarà a Vilablareix i comptarà amb dos grups. L’A amb JAM Academy (Abu Dabi), Valladolid A, Mollet i Fontajau i en el grup B Apollo, Unió Girona, Vic i Valladolid B. Qualitat dels arbitratges Finalment cal destacar que els més de 90 partits que es jugaran entre les 7 seus seran arbitrats per col·legiats de la Federació Catalana de Bàsquet, que al llarg de l’any ja xiulen els partits corresponents a les lligues gironines, tant de bàsquet com amateur. Per tant, també estarà garantida la qualitat dels arbitratges en els més de 90 partits que es disputaran des d’avui fins dissabte. Enguany, el torneig de Bàsquet Costa Brava tindrà més de 40 equips repartits en cinc categories.