Una Setmana Santa sense el MIC, és menys Setmana Santa. Com a mínim a la Costa Brava. Per sort, però, el torneig de futbol base per excel·lència va tornar ahir amb la celebració de la 20a edició, després de dos anys d’aturada forçosa per culpa de la pandèmia del coronavirus. L’estadi de Vilatenim va omplir-se de nou amb la desfilada dels equips abanderats i totes les autoritats per donar la benvinguda al MIC 2022, que s’allargarà fins diumenge. Figueres va ser la seu principal, tot i que no va ser l’única perquè, amb la intenció d’evitar aglomeracions, l’organització va apostar per dur a terme cinc inauguracions a la capital altempordanesa, Lloret de Mar, Palamós i l’Estartit.

«Aquest 2022 és un any d’il·lusió perquè el futbol torna a ser el nexe d’unió de jugadors i equips de països d’arreu del món. Tots som MIC», va dir el president del torneig, David Bellver. L’oportunitat de viure l’experiència amb gent que comparteix la mateixa passió pel futbol va ser la tònica que van seguir els parlaments. La delegada territorial de l’esport a Girona, Anna Julià, va comentar que «el MIC és una oportunitat perquè els nens i nenes puguin disputar partits internacionals amb una experiència i amistats que s’emportaran per sempre». Mentre que el diputat Jordi Masquef va assegurar que «el MIC torna amb més força que mai». «Que imperin els valors de l’esport aquests dies», va afegir. Alhora, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va explicar que «us trobàvem a faltar, però la resiliència del MIC per tornar a generar lligams entre països i persones units pels valors universals de l’esport ho han fet possible». A més a més, es va fer l’entrega de trofeus de la 9a i 10a edició del Premi Dani Montesinos amb una beca per intentar promocionar joves periodistes en record del desaparegut l’any 2012 en un accident de trànsit. Els estudiants Antonio Tuachi i Marc Perelló van ser-ne els guanyadors. 300 equips repartits en 33 seus Desenes de camps de futbol de les comarques gironines donen acollida al MIC durant cinc dies. En total, es disputaran 720 partits entre les 33 seus que hi ha repartides arreu de la demarcació: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Figueres, Fornells de la Selva, Hostalric, l’Escala, la Bisbal d’Empordà, la Jonquera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Quart, Roses -la novetat d’aquest any-, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí i l’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix. Enguany hi ha 300 equips de 24 països diferents i 6.000 participants, que han quedat dividits en nou categoriesdes de l’U12 fins a l’U20. De la mateixa manera que el 2019 -el darrer cop que s’havia celebrat-, les 9 finals es dividiran entre Figueres i Palamós. L’estadi de Vilatenim acollirà dissabte a la tarda les finals U13 i U15 i el Palamós-Costa Brava les finals U12 i U18, que seran dissabte, i les U14, U16 i U20, diumenge. La previsió és que aquesta edició deixi prop de 10 milions d’euros al territori.