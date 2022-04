Un nen entra a Vilatenim vestit amb el xandall del Figueres. «Com van?», pregunta a l’aire. I mira el marcador: Figueres 1, Athletic Club 0. «Anem guanyant, papa!», clama just després: passant de la tercera a la primera persona, il·lustrant que el futbol només necessita uns segons per crear identitats irrompibles. Ahir, dimecres, en un dels duels inaugurals del vintè MIC, el Figueres sub-13 es va avançar al minut 3 per mitjà de Rubén Nadal. «He sentit molta alegria. M’ha fet molta il·lusió», diu. També explica que havia esmorzat un Colacao i galetes i que a l’equip hi ha seguidors de la Reial Societat. «Algun», diu. Qui? «Jo. Per fotre, només per aquesta setmana», somriu.

L’Athletic va empatar al minut 11. El Figueres va fer el 2 a 1 al 4’ de la segona meitat, obra de Marc Barrionuevo. «Jo ja m’esperava marcar. Ho havia somiat», recalca somrient. Havia esmorzat un entrepà de fuet, «com sempre». «També he somiat que guanyàvem el torneig», afegeix. El partit va acabar empatat: 2 a 2.

Mentre aguanten les estocades finals per salvaguardar un empat, un local es gira cap a la banqueta: «Hi ha pròrroga?». No, és tot just el primer partit de la fase de grups. Ja al tram final, la banqueta del Figueres es mossega les ungles. «Va, nois, ja gairebé està, ja gairebé està», crida en Max. És l’únic jugador de l’equip que no trepitja la gespa: no està inscrit al MIC perquè la família havia de marxar de vacances a França, tot i que al final no han pogut viatjar per la Covid. «He patit més que al camp», admet.

Amb el 2 a 2 a la butxaca, tornen al vestidor. Tots volen el micròfon. «Eh, jo soc el porter», diu un. «Eh, jo he fet una assistència», presumeix un que es va adormir pensant en el partit. A les portes del vestuari debaten sobre si han d’estar feliços per haver empatat o tristos per no haver guanyat. «Ha sigut un partit molt emotiu. Penso que ens mereixíem la victòria i no l’empat, perquè ens hem esforçat molt, hòstia, i mereixíem guanyar», reivindica un. «Per una part estic content, però per l’altra no. Perquè els teníem», afirma un altre. Al final tots marxen rient. Mentre els nens es dutxen, l’Enric, en Jaume, en Wolfrando i en Marc, membres del cos tècnic, accentuen: «Aquest empat serà per tota la vida i això ja ho tindran tota la vida aquests nens». I abans d’acomiadar-se un nen dona la raó als grans: «No tothom pot empatar contra l’Athletic». «No tothom pot jugar contra l’Athletic», redobla subratllant la màgia del MIC. L’empat aviat quedarà sepultat per la immediatesa del dia a dia i la voràgine de partits que es disputaran al MIC, més de 700, però el record sobreviurà al pas dels anys: «Com un tresor, per sempre. Això ja s’ho queden per sempre».