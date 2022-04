«El club ha recaptat 3,5 milions d’euros pel Barça-Eintracht. Uns diners difícils d’assimilar amb tot el que ha passat. No sabem com han arribat tantes entrades als aficionats alemanys. Ho estem investigant i ho explicarem amb transparència». Elena Fort, la vicepresidenta institucional del Barça, ha assegurat que el club desconeix què va passar al Camp Nou, convertit en l’estadi de l’Eintracht per a vergonya de Joan Laporta. «Hem de buscar el mecanisme perquè aquestes entrades no acabin a les mans que han acabat», ha afirmat la dirigent blaugrana a SER Catalunya.

«Hi havia un xup-xup que ahir va explotar. És una cosa multifactorial», ha argumentat Fort. «El soci vol explicacions, però les hi volem donar amb les dades a la mà», ha assegurat. Dades que encara no té el club. Dades que desconeix malgrat que hi ha gairebé 27.000 abonats que no van activar l’accés als seus seients al Camp Nou a l’inici d’aquesta temporada per la pandèmia, manejant una bossa que ascendeix fins a les 40.000 localitats, l’únic que pot facilitar-la als turoperadors.

Investigació en marxa

En aquest sentit, Fort ha insistit que el Barça «no ha venut directament aquestes localitats als aficionats alemanys», ja que la venda estava capada, tant a la IP dels ordinadors que procedien d’aquell país com a les targetes de crèdit, a més d’indicar que des de dimarts passat ja no es venien entrades presencialment a les taquilles del Camp Nou.

«Crec que el preu de les entrades no és el que determina el que va passar», ha afirmat la vicepresidenta del Barça, sorpresa com tots quan va entrar al Camp Nou i el va veure inundat per una marea blanca de seguidors de l’Eintracht.

«El club n’és el primer responsable, no podem fugir de cap responsabilitat com la que tenim. No em vull oblidar dels socis que van venir al partit, als quals demano disculpes. Hem de saber quins canals s’han utilitzat i què ha passat. Ho podrem saber quan analitzem com han anat les vendes. No és només un factor, són molts factors», ha assegurat Fort.

«Hem de veure què ha passat. Demanem un temps breu per poder explicar-ho tranquil·lament», s’ha justificat la vicepresidenta del Barça. «No pretenc culpar el soci. El responsable màxim n’és el club», ha dit Fort, assumint, a més, que el Barça «ha de repensar» tota la fórmula de ‘ticketing’ i d’accés al Camp Nou. «Cal fer una reflexió general, perquè l’ocupació real en molts partits de Lliga és baixa per part del soci abonat».

El Barça es planteja ara què «està fent malament» i, sobretot, «quines mesures ha de prendre», perquè l’abonat ha deixat d’anar al Camp Nou i, a més, es van viure problemes de seguretat durant el partit. «Havíem reforçat la seguretat, però no es va poder donar l’abast. Hi havia molts alemanys, eren a tota la graderia», ha reconegut Fort.

«Vull agrair al soci la paciència en aquells moments tan difícils que van haver de passar», ha indicat la vicepresidenta de relacions institucionals del club blaugrana. «Reitero les meves disculpes als socis, hem rebut moltes queixes dels socis, perquè és vergonyós i inacceptable. ¿Depurar responsabilitats? No s’ha de descartar res, però aquesta anàlisi es farà quan tinguem tota la informació».

A més, a la zona alta del Camp Nou es van encendre diverses bengales. «És absolutament inexplicable que entrin bengales. No deixen passar taps de les ampolles d’aigua i, en canvi, van entrar bengales. També hem de fer autocrítica des del punt de vista de la seguretat. Cal assumir les conseqüències per haver incomplert les normes», va afegir intuint el càstig econòmic de la UEFA per permetre la invasió alemanya.