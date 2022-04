El DP World Tour torna 50 anys després al PGA Catalunya, que es disputarà del 28 d'abril a l'1 de maig en el 'Stadium Course de PGA Catalunya Golf and Wellness', per rebre a alguns dels millors jugadors de l'antic 'Tour Europeu', entre els quals es troben cinc guanyadors d'aquesta temporada i sis jugadors de Ryder Cup. Així, el Catalunya Championship comptarà amb 156 jugadors que lluitaran pel 13è títol de la temporada, i entre ells figuren els guanyadors enguany liderats per Pablo Larrazábal que es va imposar a Sud-àfrica, al costat d'Ewan Ferguson, Ashun Wu, Ryan Fox i el danès Nicolai Hojgaard. També participaran Thomas Bjorn, Stephen Gallacher, Ross Fisher, Chris Wood, Thorbjorn Olesen i Bernd Wiesberger, jugadors de Ryder Cup i guanyadors d'alguns dels millors tornejos del DP World Tour.

Serà una setmana en la qual participaran els jugadors més destacats de la temporada, així com les joves promeses que, a través del Challenge Tour, han arribat al DP World Tour per posar a prova les seves habilitats en un exigent PGA Catalunya. Va ser el 1972 quan es va institucionalitzar l'antic 'Tour Europeu', i va arrencar amb l'Open d'Espanya a Girona, a Pals, on es va imposar un jove Antonio Garrido. En aquesta edició, el Catalunya Championship serà puntuable per al rànquing mundial.