L’alegria va ser màxima tan bon punt van conèixer el repartiment dels grups. Els alevins del Gironès-Sàbat i l’Escala havien quedat enquadrats amb el Total Futbol Academy osonenc i el Manchester United en la primera fase de la categoria sub-12 A del torneig MICFootball, que s’està disputant des de dimecres passat a la majoria de camps de les comarques gironines. Ràpidament van fixar-se en el club anglès on, sorpresa, hi ha el fill de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo JR, a la plantilla -també el de Michael Carrick. Controlar les emocions va ser d’allò més complicat per a la mainada dels dos conjunts gironins, amb una barreja d’eufòria i nervis fins al dia del partit, que, com no podia ser d’una altra manera, va generar gran expectació entre el públic assistent. Això sí, a l’hora de la veritat tots els jugadors van treure el millor d’ells mateixos per competir de tu a tu contra un futbolista que ja des de petit -té 11 anys- està cridat a triomfar.

Tothom va «flipar» quan va veure’l. No només per tenir a prop el fill d’una llegenda del futbol, sinó per tota la parafernàlia que l’envoltava. Escortes, jet privat... Cristiano Ronaldo JR viu en una bombolla. No obstant això, al damunt del terreny de joc va poder deixar de banda el càrrec de figura pública que li ve imposat per ser el fill de qui és. La seva estrena al MICFootball va ser dimecres passat contra el Gironès Sàbat (5-0) al camp municipal de Torroella de Montgrí. «Va ser espectacular. Va servir per donar visibilitat al club i, a part de jugar contra el fill de Cristiano, vam fer un bon partit competint contra el Manchester United», explica l’entrenador de l’aleví del Gironès-Sàbat, Ivan Delgado.

D’una manera o altra, el seu equip va ser el centre de totes les mirades. Amb un munt de gent intentant aconseguir un lloc al camp per veure en directe el fill de Cristiano. Es va haver d’esperar, però, per veure’l en acció perquè va començar el partit a la banqueta. Quan va entrar al terreny de joc a la segona part, no els van tremolar les cames als gironins encara que van encaixar un gol seu al minut 23. La celebració? Calcada a la del seu pare amb una carrera a banda i el «Siuuu» de rigor. Tots els companys se li van tirar a sobre per abraçar-lo. «Pels nens va ser un dia especial. El camp ple de gent, jugar contra el fill del millor jugador del món... Va ser molt maco i el recordaran sempre. Jo només els vaig dir que gaudissin i competissin des del primer minut fins a l’últim», comenta Delgado.

La mateixa història va repetir-se l’endemà al camp de l’Escala. Els altempordanesos, a més a més, van avançar-se al marcador contra tot un Manchester United amb un gol matiner obra de Laia Santos (1-7). «Sincerament, no m’esperava tanta expectació. I tot era, més que res, per veure jugar el fill d’en Cristiano», assegura l’entrenador de l’aleví de l’Escala, David Puig. L’exemple que posa deixa entreveure l’anormalitat del que es va viure: «Em va sorprendre que abans jugava el Barça i no hi havia quasi ningú mirant-lo». Al seu equip hi ha un grapat de jugadors com en Bruno i en Nacho Amoedo, els germans bessons d’en Valery Fernández del Girona, que són fans declarats de Cristiano Ronaldo. «Al principi hi havia nervis al vestidor i estaven molt pendents d’ell, però un cop a dins del camp ja no li van donar tanta importància», confessa. Tant l’Escala com el Gironès-Sàbat van perdre i lluiten per la fase de consolació, tot i que ningú els traurà la gran jornada que van viure. «És una experiència que s’emporten tota la vida. La podran explicar sempre».