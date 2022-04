L’Espanyol va recórrer a la ironia per burlar-se de l’eliminació del Barça davant l’Eintracht de Frankfurt en els quarts de final de l’Europa League. Minuts després del fiasco blaugrana, el compte oficial de Twitter del club periquito va instar tots els seus seguidors a demanar un frankfurt en el partit de dijous vinent contra el Rayo a l’RCDE Stadium. El conjunt blanc-i-blau no va deixar escapar l’oportunitat per fer sang de la derrota de l’etern rival al Camp Nou. Les respostes no van trigar a arribar en un tuit que es va viralitzar ràpidament, superant els 7.000 ‘likes’ en tot just una hora.

El proper dijous contra el Rayo, recorda demanar el teu 🌭 a l’#RCDE Stadium. 😉 https://t.co/5U3DEK2uws — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 14 de abril de 2022 Sis frankfurts L’entitat periquita va trobar el moment ideal per destapar l’humor i promocionar entre els seus aficionats una ‘app’ que permet a l’usuari comprar entrades, menjar, marxandatge, entrar a l’estadi o cedir el carnet. Al costat del tuit apareix un vídeo que inclou una imatge amb sis frankfurts en formació sobre un camp de futbol amb una pilota que circula de l’un a l’altre. El document finalitza amb el següent missatge: «Disfruta d’aquest partit amb el millor dels frankfurts». Schara, empresa familiar d’origen germànic amb seu a Barcelona, és un dels proveïdors oficials de l’Espanyol. L’acord es va establir l’octubre passat i dura fins al 2024. La companyia distribueix salsitxes i embotits alemanys a l’estadi periquito. Nit de penitència en un Camp Nou blanc (2-3)