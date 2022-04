«Com a barcelonista em sento avergonyit del que he vist. Hi havia molts aficionats de l’equip rival i no del nostre. El que he sentit avui és vergonya». Joan Laporta, el president del Barça, va reconèixer l’evidència que el club havia comès un error com una casa al permetre la profusió d’aficionats alemanys escampats per totes les zones de l’estadi.

El dirigent, tanmateix, no va explicar qui era el responsable d’aquesta vergonya: si l’entitat al veure’s desbordada per la massiva presència de seguidors visitants en zones no acotades, o la renúncia dels socis i abonats del Barça, que van deixar lliure el seu seient perquè fos ocupat pels seguidors de l’Eintracht. «Més que estar preocupats, el que ha sigut és una vergonya. Una vergonya que no es pot tornar a repetir. Necessitem processar la informació i adoptarem mesures. És indigne i vergonyós», insistia el president, que lamentava la llarga celebració dels jugadors de l’Eintracht davant els milers de seguidors alemanys que encara hi havia a les grades. «El que no podem evitar són determinades situacions. Hem de ser més estrictes i no permetre segons quines situacions. Hem recollit tota la informació de seguretat i ticketing. Hi hagut situacions no volgudes. Quan ho hàgim processat tot prendrem mesures i explicarem el per què», va garantir Laporta. La golejada de la grada es va afegir a la rebuda sobre la gespa, malgrat el 2-3 final. L’Eintracht es va col·locar amb un 0-3 i va disposar de moltíssimes més ocasions de gol que el Barça. «No hem pogut guanyar, hem perdut el partit i l’eliminatòria. S’ha d’acceptar. Pot passar. Tots estem tristos i enfadats per no haver passat», va afirmar Laporta, que a més estava sorprès i amargat per l’espectacle de les grades del Camp Nou, convertides en una festa descontrolada dels aficionats alemanys.