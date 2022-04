L'Olot ha guanyat aquest matí al camp del Sants (2-3) en el penúltim enfrontament dels homes de Javi Mandiola a Tercera RFEF. Els tres punts aconseguits permeten els garrotxins mantenir-se ben vius per la lluita per l'ascens directe, ja que ara mateix són primers amb 58 punts, els mateixos que el Manresa que és segon, però que, té un partit menys.

En el duel disputat avui al camp de l'Energia de Barcelona, els garrotxins s'han avançat a la segona meitat amb la diana de Moha. Els locals, que lluiten per la permanència, han pogut remuntar el partit en quatre minuts amb els gols de Said i Raúl Martínez. Abans que marquessin, Arranz ha errat un penal que hagués suposat el 0-2. Kilian Villaverde ha entrat substituint el golejador Moha i ha posat un 2-2 que semblava el resultat final; això no obstant, el veterà Jordi Xumetra ha donat els tres punts al seu equip quan semblava que el repartiment de punts seria definitiu.