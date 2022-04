La 20a edició del torneig internacional MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) continua comptant un any més amb partits de futbol femení, en aquest cas de categoria juvenil-cadet (F20). A més, en aquesta edició l'organització ha permès que totes les categories masculines siguin mixtes i que els equips puguin incorporar jugadores. Un total de 8 equips formaran part del grup exclusivament femení: RCD Espanyol, CEFF Copiapó (Xile), CRC Cambridge United (Regne Unit), ENFAF Construccions Modernes (Andorra), Futfem Talents Academy barceloní i els gironins FC Palafrugell, AE Cornellà del Terri i UD Cassà.

Els equips femenins juguen als camps de Lloret de Mar, Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro, Santa Coloma de Farners, Caldes de Malavella, Tossa de Mar i Palamós. La final es disputarà aquest dissabte (17 h) a l'Estadi Municipal Palamós-Costa Brava. Juanjo Rovira, director del MICFootball, destaca que «estem molt contents de continuar acollint partits de futbol femení. No és que ara hàgim apostat pel cavall guanyador, ja que el 2001 el vam introduir per primer cop i sempre hi hem cregut. Aquest any també hem cregut oportú que totes les categories de nois siguin també mixtes perquè totes les noies que vulguin puguin participar-hi».

Del Rayo Vallecano al RCD Espanyol

El RCD Espanyol va ser el campió de la darrera edició, el 2019, després de desfer-se del València CF a la tanda de penals de la final. El MICFootball ha comptat amb partits de futbol femení en gairebé totes les seves edicions. El primer campió va ser el Rayo Vallecano, el 2001. Equips del París Saint-Germain, UD Levante, Club Atlético de Madrid o UE l'Estartit també han alçat el títol al llarg de la història.