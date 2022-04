L'Eintracht va desinflar el globus del FC Barcelona amb un triomf majúscul en el partit de tornada dels quarts de final de l'Europa League (2-3), disputat aquest dijous en un 'germanitzat' Camp Nou, i acabarà la temporada sense títols excepte una remuntada que seria històrica en el Campionat Nacional de Lliga. L'equip alemany, botxí del Betis en la ronda anterior, va sortir per la porta gran de la Ciutat Comtal en una nit rodona que va començar de la millor manera per als seus interessos. Un penal als tres minuts en una acció d'Eric García va desequilibrar el duel. La valentia de l'Eintracht va trobar premi molt abans del que haguessin imaginat. Kostic no va fallar des dels 11 metres.

Els d'Oliver Glasner, que ja van ser dominadors en el xoc d'anada, van intentar desplegar la mateixa idea a Barcelona. La velocitat d'Ansgar Knauff, un dels seus millors jugadors, i el talent de Filip Kostic aviat van donar més alegries als seus. Entremig, Dembélé ho va intentar amb una centrada a l'àrea que va rematar sense sort Aubameyang. L'Eintracht no va passar dificultats en cap moment, encara que sí que va perdre quotes de domini a la sala de màquines, no obstant això, va posar el 0-2 amb una acció intel·ligible quan més ho necessitava el seu guió. L'ex del Vila-real, Borré, va colpejar amb l'ànima després de conduir el cuir amb l'exterior de la seva bota. La rematada va ser tremenda i va desarborar l'estirada de Ter Stegen.

Els de Xavi van voler reaccionar, però no ho van aconseguir. És més, va ser Lindstrom qui es va topar amb el porter culer gràcies a un tret creuat que va posar suposar el tercer. L'eliminació es fabricava, però els catalans es resistien malgrat no trepitjar l'àrea contrària en molts minuts. Una possible mà de Santos Borré, que el VAR va intentar corregir sense sort per als culers, tampoc va ser opció per al Barça. Aquí van morir totes les opcions d'un Barça que no va oferir més arguments que la possessió i el patiment en la línia defensiva. Kostic, a 20 minuts per al final, va certificar el tancament al partit i a l'eliminatòria per joia de bona part del Camp Nou, amb una sorprenent entrada d'aficionats alemanys i tenyit de blanc.

Al final, canviant centrals per davanters i amb accions a pilota aturada, el Barça va intentar ficar la por al cos al seu oponent. I es va quedar en això malgrat els 10 minuts d'afegit i el suspens imposat per Sergio Busquets i Memphis Depay, que va marcar el 2-3 de penal quan s'arribava el minut 100. Ni aquesta reacció orgullosa va poder impedir la derrota i el seu adeu a Europa. Per part seva, l'Eintracht tanca una eliminatòria sensacional i es confirma com una de les sensacions europees de la temporada. El combinat alemany, novè en la Bundesliga, torna a unes 'semis' dos anys després i se cita amb el West Ham, que també estarà entre els quatre millors de l'Europa League.