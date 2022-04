El Costa Brava ha perdut per la mínima aquest vespre contra l'Algesires al Nou Estadi de Palamós (0-1). L'únic gol del partit l'ha fet el visitant Mena a la mitja hora de partit des del punt de penal. Els locals, que veuen com cada cop més el descens serà una realitat, han fet el gol de l'empat, però l'àrbitre l'ha anul·lat. Sense temps per més, el Costa Brava torna a perdre un partit i es manté en la penúltima posició de la Lliga a 14 punts de la salvació.