Pedri va acabar la primera part amb mala cara. S’havia lesionat. Ja no va aparèixer en la segona meitat en una nefasta nit per als blaugrana. El jove canari no podia continuar. S’havia fet una lesió muscular a la cama esquerra, segons va informar el club blaugrana en ple duel amb l’Eintracht. No va voler precisar si aquestes molèsties el tindran, com ha revelat el diari ‘As’, entre sis i vuit setmanes de baixa, amb la qual cosa s’acomiadaria pràcticament de la temporada.

El jugador del primer equipo Pedri tiene unas molestias en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Pendiente de pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. pic.twitter.com/ehQnc9ZPNw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 14 de abril de 2022 «Té unes molèsties als isquiotibials de la cuixa esquerra», va remarcar el Barça en el comunicat oficial que va emetre quan encara s’estava jugant el duel amb l’Eintracht. «Pendent de les proves per conèixer l’abast exacte de la lesió», va apuntar després que es tractava d’un contratemps muscular. És la tercera lesió que pateix Pedri en la seva segona temporada al Barça. Va començar malament el curs amb Koeman, perquè d’agost a desembre només va poder jugar quatre partits dels 24 que va disputar el Barça. Va reaparèixer, ja amb Xavi a la banqueta, en la Supercopa d’Europa contra el Madrid. I a partir de llavors va encadenar 18 partits fins que es va trencar amb l’Eintracht. És una baixa essencial per al tècnic, que havia articulat el joc del seu equip entorn de la figura del canari, decisiu com era ara també amb la seva aportació ofensiva firmant tres gols en els sis últimes partits: Galatasaray, Sevilla i Llevant.