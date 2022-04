Cada setmana que passa, sembla que la salvació pel Costa Brava es troba cada cop més lluny. Ahir, l’equip va fer un altre pas enrere perl a consecució d’aquesta utopia. Amb un sol gol, i des dels onze metre, l’Algesires en va tenir prou per endur-se de terres gironines els tres punts i, així, enfonsar el Costa Brava a la penúltima posició de la Lliga.

El gol va venir per un penal comès de Romero a la mitja hora de partit. Abans, els locals no van inquietar Tristán en cap moment. De fet, no ho van fer durant tot l’enfrontament, ni es van apropar. L’infractor del penal, Romero, va ser substituit dos minuts més tard de cometre’l. Aquest seria el primer canvi dels molts que va realitzar un Òscar Àlvarez que amb aquests buscava sacsejar l’equip. No ho va conseguir. Aquesta derrota a casa enfonsa un Costa Brava que es manté a la penúltima posició amb 14 punts menys que el Sevilla Atlètic que és qui marca la permanència.