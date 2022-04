L’espanyol Alejandro Davidovich disputarà la primera final del circuit ATP de la seva carrera al vèncer el búlgar Grigor Dimitrov per 6-4, 6-7 (2) i 6-3, per aspirar al títol del Masters 1000 de Montecarlo.

El jugador malagueny, de 22 anys, va arribar al seu millor nivell en la competició. El primer cop que disputava les semifinals d’un esdeveniment d’aquesta categoria, l’espanyol es va imposar a un rival a qui ja va superar en el Masters 1000 de Roma, l’any passat, també en terra.

Davidovich, actualment el 46è del món tot i que igualarà, almenys, el lloc més alt fins ara de la seva trajectòria, el 32è, va tardar 2 hores i 43 minuts a certificar el triomf més important, fins ara, de la seva carrera.

L’espanyol va arribar a tenir el partit guanyat dos sets, però se li va complicar. Presa de la tensió va malgastar una ocasió clara, amb el servei a favor, per tancar el triomf per la via ràpida però va permetre la reacció del búlgar. El malagueny va tornar a dominar en el tercer set i un parcial de 5-0 el va portar a la seva victòria més important.

El tennista espanyol, botxí en segona ronda del número u del món, el serbi Novak Djokovic, disputarà el títol contra el guanyador de l’altra semifinal, entre l’alemany Alexander Zverev, el segon favorit, i el grec Stefanos Tsitsipas, el tercer millor.