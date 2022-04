El passat 11 de gener, el Bàsquet Girona feia oficial la contractació d’un jugador que d’ençà que va arribar a Fontajau només ha donat alegries a l’afició. Máximo Fjellerup visita avui (18.00 h) el Palmer Palma, la que va ser la primera aventura lluny del seu país natal, Argentina, per primer cop com a rival. L’enfrontament es preveu molt especial per a ell, i per a tot l’equip, ja que conquerir les Balears suposaria fer un pas ferm i, gairebé, definitiu per assegurar una plaça al play-off.

«Estic molt content de tornar-hi i de poder veure els que eren els meus companys», comentava a la prèvia un Fjellerup que torna a l’equip després de perdre’s el duel contra el Palència per un procés gripal. Del duel de la setmana passada esmenta que va «veure l’equip molt fluït, tant en defensa com en atac. Crec que venir d’un triomf contra un equip com el Palència ens ajudarà a afrontar el partit contra el Palma de la millor manera», exposava. Tot i que amb la classificació al davant, la victòria pot semblar senzilla, no ho serà. «Que siguin penúltims no significa res. A la seva pista acumulen quatre victòries en les darreres cinc jornades. Són un equip amb una idea molt clara de joc. Haurem d’estar preparats perquè el partit serà molt complicat», va avisar Jordi Sargatal a la prèvia del partit d’avui.