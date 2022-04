L’anhel de l’Olot de pujar de manera directa segueix viu gràcies al gol de Xumetra de penal en els darrers segons de l’enfrontament al camp del Sants (2-3). Els tres punts aconseguits ahir permeten als garrotxins mantenir-se ben de ple en la lluita per l’ascens directe, ja que ara mateix són primers amb 58 punts, els mateixos que el Manresa que és segon, però que té un partit menys i que dijous va vèncer per la mínima al Granollers (0-1).

En el duel disputat al camp de l’Energia de Barcelona, els de Manix Mandiola es van avançar a la segona meitat amb la diana de Moha. Els locals, que lluiten per la permanència, van poder remuntar el partit en quatre minuts amb els gols de Said i Raúl Martínez. Abans que marquessin, Arranz va errar un penal que hagués suposat el 0-2. Kilian Villaverde va entrar substituint el golejador Moha i va posar un 2-2 que semblava el resultat final; no obstant això, el veterà Jordi Xumetra va donar els tres punts a un Olot que, a falta de dues jornades, té opcions d’assolir l’ascens directe.