El Bàsquet Girona ha encaixat una inesperada derrota aquesta tarda a la pista del Palma (78-73). El conjunt dirigit per Jordi Sargatal venia d'una dinàmica molt positiva, amb dotze victòries en els últims tretze partits, però avui ha ensopegat davant el segon per la cua en un partit on l'equip s'hi ha posat tard.

Només Marc Gasol, amb 27 punts, ha mantingut viu als gironins que han arribat a perdre de 12 en l'últim període (66-54). Després l'equip s'hi ha posat i ha arribat a empatar el partit (71-71 i 73-73). Un triple de Pol Figueres ha donat avantatge als locals quan tot just faltaven 6 segons per acabar (76-73) i posteriorment Albert Sàbat ha errat dos tirs lliures que han deixat als gironins sense opcions.