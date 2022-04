L’Spar Girona va escollir Divendres Sant per efectuar una veritable resurrecció contra l’etern rival, el Perfumerías Avenida, en una victòria ajustada (79-78) davant 4.000 espectadors i que serveix d’impuls moral de cara al play-off. Després de viure un autèntic Via Crucis en el darrer mes, marcat per la derrota de la Copa de la Reina, el gran nombre de lesions i la marxa de Michaela Onyenwere en el tram més delicat de la temporada, l’equip capitanejat per Laia Palau, va aconseguir recuperar la il·lusió i el nivell de joc. Les gironines, que van comptar amb una il·luminada Magali Mendy (23 punts) per fer un triple decisiu a un minut per acabar el partit, van remuntar onze punts de desavantatge en el darrer quart i es van endur un clàssic intranscendent de cara a la classificació però vital per als ànims del grup.

L’Uni va começar el partit remant en contra i amb dificultats per anotar davant una inspirada Katie Lou Samuelson que va envalentonar al seu equip col·locant un 0-8 en el marcador. Alfred Julbe es va veure obligat a frenar la sagnia demanant temps mort i va aparèixer Magali Mendy, que va estar en estat de gràcia i va ser un maldecap per a les de Roberto Íñiguez, que van acabar el primer quart per sobre en el marcador (17-24). Drammeh va sortir il·luminada a l’inici del segon quart, li entrava tot. Gràcies a les seves cistelles i les de Burke, les gironines es van posar a un punt (26-27) i van obligar Roberto Íñiguez a frenar el partit. L’anada i tornada de cistelles era una constant fins que, a trenta segons pel descans, un triple de Mendy sobre la botzina va encendre el pavelló i va permetre a les gironines marxar als vestidors amb la victòria moral d’anar tres punts per sobre (44-41). En l’inici del tercer quart Sílvia Domínguez va capitanejar un mini parcial a favor de les castellanes que va tornar a col·locar l’equitat (45-45). L’Spar es va encallar en atac i només trobava solucions gràcies a Burke (19 punts). L’Avenida es va tornar a posar per davant i va estirar les distàncies fins als set punts, tot i que una cistella de Burke va impedir l’escapada de les blanc-i-blaves (53-58). En el darrer quart, el Perfumerías va posar la directa. Sílvia Rodríguez va aparèixer per repartir joc i fer un triple que col·locava a les castellanes amb onze punts d’avantatge (60-71) a sis minuts pel final. Però si una cosa caracteritza a aquest equip és la seva capacitat de reacció en situacions límit. Les gironines van prendre bones decisions en atac gràcies a l’encert de Burke i Flores ,i van retallar distàncies (65-71) a cinc minuts pel final, obligant Íñiguez a demanar temps mort. El públic va aprofitar per cantar «l’Empordà» de Sopa de Cabra i va il·luminar Fontajau amb els mòbils convertint el pavelló en un concert. A la tornada del temps mort, les cistelles de Reisingerová, Flores i Burke van invertir el marcador (74-73) a favor de les locals. Faltava un minut pel final i l’Uni tenia la pilota. Els segons anaven passant i a falta d’un sospir per perdre la possessió, Mendy va tornar a fer un triple que va fer aixecar als 4.000 espectadors de cop (77-73). Avenida va respondre amb una cistella ràpida (77-75) però Samuelson va fallar un triple a deu segons pel final i Mendy, a qui no li va tremolar el pols des de la línia de tir lliure (79-75), va segellar la victòria que Rodríguez va maquillar (79-78). Una victòria que fa escassament tres dies semblava impossible i que serveix, més enllà de tot, per esvair fantasmes. A falta de dos partits de lliga regular, a priori intranscendents, l’Spar Girona pot fixar la mirada en l’últim objectiu en joc: arribar a la final del play-off. Gardner, MVP La nord-americana Rebekah Gardner, que ahir ja va vestir de curt tot i no disputar cap minut, va rebre el reconeixement com la jugadora més valuosa de la lliga (MVP). La californiana de l'Uni, que també ha guanyat el guardó com a millor jugadora en la seva posició d'escorta, va acceptar el premi just abans de l'inici del duel contra el Perfumerías. Gardner ha fet 13,9 punts, 5,5 rebots, 2,2 assistències i 2 recuperacions de mitjana en els partits disputats en la fase regular de lliga. Tot plegat amb una valoració de 17,2.