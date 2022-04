El CN Mataró va conquerir aquest diumenge la seva segona Copa de la Reina al guanyar (4-7) en la final el CN Sabadell i va posar fi, així, a l’hegemonia en la competició de les vallesanes, que havien guanyat les últimes cinc edicions.

A la final disputada a la piscina del CN Terrassa, un parcial de 0-3 en l’últim quart va segellar el triomf de l’equip que entrena Dani Ballart en un partit en què van regnar les defenses.

El Sabadell, que compta amb 17 dels 26 títols copers, no va tenir el seu dia en atac i només va fer 4 gols en 32 minuts.

Intensitat defensiva

El Mataró ja va avisar de bon començament i va portar la iniciativa en el primer parcial amb més fluïdesa en atac. Un gran gol d’esquena de la russa Bella Markotx i un altre per elevació d’Anni Espar van situar el 0-2 davant un rival que només va veure porteria en l’últim atac amb una diana de Nona Pérez al recollir un rebuig de la portera Elena Sánchez (1-2).

En el segon quart, el Sabadell va igualar la contesa amb una diana de Maggie Steffens (2-2) en el que seria l’únic gol d’un segon parcial amb una gran intensitat defensiva. El duel a la boia entre Maica García i Vivien Sevenich va ser el reflex de la fèrria lluita dels dos equips, amb les porteres Laura Ester i Elena Sánchez com a protagonistes.

Van der Kraats, la millor

El Mataró va posar una marxa més a l’inici del tercer quart. Va ser llavors quan van arribar els gols de Simone Van der Kraats i Anna Gual en els seus dos primers atacs (2-4).

Obligat a reaccionar el Sabadell va buscar Steffens per retallar el desavantatge (3-4) i minuts després per igualar el marcador de la mà de Maica García amb un toc subtil des de la boia (4-4).

Amb tan sols quatre gols per cada equip es va arribar a l’últim quart. I la neerlandesa Simone Van der Kraats, escollida com la millor jugadora del partit, va agafar la responsabilitat a les files del Mataró. Primer, amb un penal marcat en el primer atac del període i, a quatre minuts per a la conclusió, amb un contraatac (4-6).

Negat en atac

El Sabadell, completament negat en atac, no va saber escapolir-se de la teranyina del Mataró en tot el quart amb errors impropis i fins i tot amb Laura Ester jugant en atac per sumar més efectius.

La capitana del Mataró, Clara Cambray va posar la cirereta del pastís amb el 4-7 des de lluny per tancar un just triomf per a un Mataró que va tenir un camí molt més complicat en el torneig al guanyar en els quarts de final el CN Terrassa i en les semifinals al CE Mediterrani.