La vicepresidenta de l'àrea institucional del Barcelona, Maria Elena Fort, va assegurar que el club blaugrana «no va vendre directament» entrades als més de 25.000 aficionats de l'Eintracht Frankfurt que van presenciar al Camp Nou la tornada dels quarts de final de la Lliga Europa (2-3). En declaracions a RAC1, la directiva de l'entitat blaugrana va demanar disculpes als socis que van acudir al partit i va asseverar que el club està analitzant «què ha fallat» perquè el succeït contra l'equip alemany no es torni a repetir en el futur. En la mateixa línia, el president Joan Laporta va dir en declaracions a TV3 que el club «no és culpable» i que a partir d’ara les entrades de competició europea seran nominatives.

Seguint la normativa de la UEFA, el Barcelona va enviar al club alemany les 5.000 entrades que corresponien al 5% de l'aforament del Camp Nou. L'Eintracht va rebre més peticions que bitllets disponibles per presenciar el partit i un «marea» de seguidors va viatjar a Barcelona teòricament sense entrades. Davant la multitudinària presència de seguidors alemanys a Barcelona, l'entitat va tancar dimecres passat la venda d'entrades a les taquilles del Camp Nou per evitar que l'afició rival les comprés. Però el temple blaugrana es va omplir finalment de milers d’aficionats de l'Eintracht, entre 25.000 i 27.000 del total de 79.468 espectadors que van assistir al partit, segons els càlculs que maneja el club.

El club va posar a la venda per a aquest partit els més de 25.000 bitllets corresponents als socis que aquest curs es van acollir a un any d'excedència de l'abonament, als quals es van sumar les localitats que els abonats van alliberar gratuïtament abans del partit. Una mesura aquesta última que el club va aprovar la setmana passada per «maximitzar el suport a l’equip i generar nous ingressos» amb vista als últims partits del curs. Les entrades disponibles, segons Fort, es van vendre telemàticament i «des del minut zero» es van bloquejar tant adreces IP com a targetes de crèdit alemanyes, una cosa habitual en els partits europeus per evitar precisament el que va succeir contra l'Eintracht. «Des del minut zero el Barça va posar els controls. El Barça directament no ha venut entrades a Alemanya», va insistir.

El club va recaptar uns 3 milions d’euros amb la venda d’entrades del partit. «Són uns diners difícils de digerir tenint en compte el que ha passat», va admetre. El Barcelona està investigant el «circuit» perquè aquestes entrades acabessin en mans d'aficionats de l'Eintracht, que van celebrar en massa la classificació del seu equip per a les semifinals de la Lliga Europa. Encara ahir se’ls va poder veure per la Barceloneta celebrant. Mentre que el Barça va acomiadar-se d’Europa en una nit «fatídica» com va reconèixer Xavi.