Aquesta Setmana Santa hi ha una cita important amb el derbi altempordanès entre el Peralada i el Figueres (18.30 h). Tots dos conjunts se citen avui al Municipal xampanyer per deixar enrere les respectives males dinàmiques i intentar agafar el darrer tren que els permeti assolir l’objectiu a final de temporada. Els homes entrenats per Hèctor Simón encara poden classificar-se per al play-off i els figuerencs assolir la salvació. Això sí, un empat podria ser letal pels dos equips.