El Reial Madrid aterra al cor del barri de Nervión, a Sevilla, en ple Diumenge de Resurrecció. I això és precisament el que espera l’afició sevillista del seu equip. La resurrecció amb un triomf local l’acostaria a 9 punts i podria deixar el Barça (que té un partit menys) a 6, amb 15 per jugar-se encara.

Dard a Xavi

Però abans d’això, Carlo Ancelotti va comparèixer en roda de premsa on se li va preguntar per les paraules de <strong>Xavi</strong> en què va afirmar que el Barcelona és l’equip més difícil d’entrenar perquè se li exigeix guanyar i jugar bé. Qüestionat per les paraules del blaugrana, Carletto va respondre amb la seva habitual ironia fina: «Respondré amb una pregunta. ¿Què és jugar bé? Per cada un serà una cosa. Per mi jugar bé és atacar bé... i defensar bé. Aquests dies he sentit moltes coses del plantejament de l’Atlètic a Manchester. Per mi ha defensat molt, molt bé. Amb la pilota podia haver fet més coses, però en defensa ho va fer molt bé». ¿Va jugar bé?».

El Madrid arriba al Nervión sense Mendy ni Marcelo al lateral esquerre, que cobrirà Nacho. Però sí que hi seran Benzema i l’esmentat Nacho, que van acabar molt tocats contra el Chelsea. Davant hi haurà el Sevilla, el millor local de la Lliga, que no ha perdut al Pizjuán, i el menys golejat. Lopetegui recupera Acuña i Delaney, però segueixen de baixa Suso, Fernando i Rekik. Serà la penúltima sortida blanca contra rivals directes, ja que encara haurà de visitar el Metropolitano. Ancelotti ha deixat clar l’objectiu: «Hem de sumar». Però no ha comentat res sobre si ho farà jugant bé...