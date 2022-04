L’Espanyol visita aquest diumenge l’Atlètic de Madrid al Wanda amb la tranquil·litat de tenir garantida la permanència a Primera. L’agònic de gol davant el Celta de Wu Lei en el minut 89 va amarrar no només el triomf davant el quadro de Vigo sinó també la continuïtat en l’elit de l’equip de Vicente Moreno. Els blanc-i-blaus, amb 11 punts de renda sobre el descens, miren amb més assossec els set enfrontaments que li resten, començant pel d’aquesta diumenge davant el quadro del Cholo Simeone. L’Espanyol tindrà la baixa de Yangel Herrera per acumulació de targetes grogues. El dubte és com reaccionaran els matalassers després de quedar fora de la Champions.