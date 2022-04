El Palma va visitar Fontajau el 17 de desembre de l’any passat. En va sortir derrotat (98-77). Maxi Fjellerup va anotar 16 punts amb la samarreta dels mallorquins, i un mes més tard ja estava jugant amb el Bàsquet Girona. Ahir, l’argentí, que reapareixia després de no ser-hi la setmana passada, només en va fer quatre. Amb la samarreta gironina, hi havia Robert Cosialls, que no va jugar cap minut. Ahir, en canvi, en va jugar 29 amb la del Palma, va fer quatre punts i va acabar exclòs per fer cinc faltes. Però el màxim anotador d’aquell dia va ser Wesley van Beck -màxim encistellador de la LEB Or-, que va fer 37 punts, insuficients perquè el seu equip pogués treure un bon resultat de la seva visita a Girona. En canvi, ahir el nord-americà, que signa una mitjana de 20 punts per partit, va fer una actuació més discreta. Només 12 punts. Però, en aquest cas, el seu equip va aconseguir la victòria (78-73), perquè va tenir companys com Brown, Figueras o Kostadinov - els tres amb 17 punts- que el van acompanyar. En canvi, els gironins van estar irreconeixibles respecte als anteriors partits, quan havia assolit dotze victòries en tretze partits. La setmana passada, l’equip havia fet una passa important per poder assaltar la quarta posició, que actualment ocupa el Palència, després de guanyar contra els castellans, però ahir, al Poliesportiu de Son Moix, la va fer enrere.

Tenir Marc Gasol al teu equip moltes vegades és garantia d’èxit. El pivot de Sant Boi va mantenir a l’equip amb vida amb els seus 27 punts, però si no hi ha algú altre que l’acompanyi és complicat, i ahir el Bàsquet Girona s’hi va posar tard. Els de Sargatal van anar tota la segona meitat a remolc, arribant a perdre per dotze punts (66-54). Llavors sí, l’equip s’hi va posar i va estar a una passa de la remuntada. Jawara, ex dels mallorquins el curs passat, va empatar el partit (71-71). També ho va fer Urtasun una mica més tard (73-73). El Palma no havia dit l’última paraula i Pol Figueras anotava un triple que deixava molt complicat el partit pels gironins (76-73) quan tot just faltaven sis segons. Per a més inri, Sàbat va fallar els següents dos tirs lliures, el segon a propòsit, per mirar d’agafar el rebot i anotar a la desesperada, i, així, es va escapar la derrota de Mallorca.

Ahir, els gironins es van veure superats sense Marc Gasol a la pista. En el primer període va marxar amb 11 punts i amb els gironins per davant amb el 12-17, però van arribar a tenir un desavantatge de nou punts en el segon quart (33-24), coincidint amb l’absència del 33, després d’un triple de Van Beck que va obligar Sargatal a demanar temps mort. Tanmateix, amb Gasol sobre el parquet la cosa canvia, i es va carregar l’equip a les espatlles per reduir la diferència. Després de tres minuts i mig de sequera en l’inici del segon període, va fer vuit punts -amb dos triples- per reduir distàncies (35-34), i al descans, portava la meitat de punts de l’equip, 20 (41-40). Durant la primera meitat, el Bàsquet Girona no estava del tot entonat en atac -5 de 28 en triples al final del partit- i amb falta d’idees, i en defensa es produïen alguns desajustaments que permetien als rivals fer cistelles fàcils. De fet, els mallorquins s’havien exhibit amb diferents esmaixades i algun alley opp. Només les individualitats de Gasol havien permès als visitants mantenir-se dins del partit després dels 20 primers minuts de joc.

En la segona meitat van aparèixer Èric Vila, per mantenir l’equip viu fent, ell sol, un parcial de 0-5 (61-54). També ho va fer Jawara, que va acabar amb 11 punts, i Sàbat, que en va fer 10. Txemi Urtasun també es va jugar ell un dels últims atacs per empatar el partit a 73. Faltaven 36 segons, i tot podia passar. El Palma va voler anar a esgotar la possessió i va trobar sol a Pol Figueras a un costat que no va perdonar des del 6’75 (76-73). No quedava gairebé temps, i amb els dos equips en bonus els locals van fer falta. Sàbat va fallar el primer tir lliure, i va fallar el segon per agafar un possible rebot i anotar ràpid. No va ser així i la derrota es va confirmar.