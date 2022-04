La selecció espanyola de tennis va aconseguir el bitllet per a la final de la Billi Jean King després de vèncer els Països Baixos per 0-4. El darrer punt del combinat on hi és la gironina Aliona Bolsova, el va donar Sara Sorribes que va vèncer Arantxa Rus (6-0 i 6-4). Bolsova va guanyar el doble amb Masàrova contra la parella local.