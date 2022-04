Des de ja fa unes quantes edicions, la botiga de bàsquet 24 segons, ha volgut estar al costat del torneig gironí i aquesta edició no podia ser menys. Enguany, ha donat els premis als 5 MVP. A U 16 masculí i femení, el premi era unes bambes Why not Westbrook per els dos millors jugadors de la categoria de més edat. Aquests van ser Alfonso Márquez del Claret i Maribel Petrus del Granollers.

En les tres categories restants, el premi era una figura d’un jugador de bàsquet. En U 14 masculí va guanyar Xavi Vàzquez del Sabadell, U 14 femení Julia Forcada del Grup Barna i en U 12 masculí, Nico Cuadrado del Valladolid B.