El Club Gel Puigcerdà s'ha proclamat campió de la Copa del Rei davant el CH Jaca a la pròrroga de gol d'or per 5 a 4 gràcies a un gol d' Ignat Zemchenko. El rus ha sentenciat el partit per la via ràpida, ja que quan només s'havien disposat vint segons del temps extra ha marcat un gran gol que valia el títol de copa pel conjunt de la Cerdanya. Abans, l'equip havia fet una gran feina per empatar el duel, tot i que havia començat guanyant el partit gràcies a un gol de Mcgovern. Els golejadors dels campions han estat Mcgovern i Granell i Zemchenko per partida doble.