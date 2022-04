El torneig internacional Costa Brava-Girona Basket 2022 va baixar ahir la persiana amb les resolucions de totes les categories en les que s’ha competit amb diversos guanyadors, espectacle esportiu i un gran èxit de públic en cada una de les 7 seus.

Els gran triomfadors d’aquesta edició han estat el Claret la Palma a la categoria U 16 masculina i el Granollers en la femenina. En nois, el conjunt canari va ser molt superior a l’Apollo holandès i el va superar per 85-47. En aquesta categoria hi va haver doble participació gironina, ja que hi van prendre part el BC Fontajau i el CB Salt, que van fer un bon torneig, però que van tenir diferent sort. El Fontajau va arribar a semifinals, on es va topar amb el que després seria el guanyador (Claret) i al final va acabar en quarta posició, mentre que els saltencs finalment van acabar en setena posició dels 16 que han participat.

En la categoria femenina, el format era de lliga regular, i va donar la casualitat que enla darrera jornada s’enfrontaven els dos únics equips que arribaven invictes, el Granollers i el Sant Lluís de Menorca. Les vallesanes van imposar-se en la improvitzada final a les balears per 45 a 36. En aquest grup també hi va participar el Banyoles, cinquè.

En la categoria U 14, els guanyadors finals van ser el Sabadell/Vallès i el Grup Barna. En la masculina, el Sabadell va demostrar ser el millor equip de la competició, en imposar-se en els 5 partits i superar a la gran final l’Apollo holandès per un clar 72-35.

També hi van prendre part dos equips gironins. La Unió Girona, que va acabar en dotzena posició, i un combinat de jugadors gironins, anomenats Gironès, que van tenir un bon paper finalitzant setens. El GEiEG va ser un dels millors equips del campionat guanyant els quatre primers partits, però en la gran final van veure com el campió, el Grup Barna, les superava per 43-65. També hi va prendre part un altre equip anomenat Gironès, que va acabar en vuitena posició.

El darrer dels grups que van competir enguany, són els més petits del torneig. La categoria U 12 masculina, en la que jugaven equips de mini bàsquet. En aquesta, el gran guanyador va ser el Vic, que va demostrar ser molt superior a la resta de participants i en la final va superar el Valladolid B per 104-49. Aquí també hi van prendre part dos equips gironins, el Fontajau i la Unió Girona que van acabar vuitè i setè respectivament a la classificació.

Un any més, Girona ha acollit el millor bàsquet de formació arribat de tot el món i s’ha pogut gaudir d’un gran espectacle esportiu i humà. Ahir els comiats a l’hotel eren abraçades i encaixades de mans de mainada de diferents cultures i països que durant tres dies han après, que conviure i competir entre ells és possible.

El Costa Brava-Girona Basket tanca l’edició del 2022 amb la feina ben feta i ja comença a preparar l’edició del 2023.