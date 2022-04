Warriors-Nuggets, 123-107 (1-0)

Els Golden State Warriors van prendre avantatge dissabte a l’imposar-se per 123-107 als Denver Nuggets en el primer partit de la sèrie de ‘play-off’ de primera ronda a l’Oest, en el qual Steph Curry va tornar amb 16 punts després d’un mes de baixa per una lesió al peu esquerre, en una jornada tancada amb el rotund triomf de Philadelphia 76ers, la victòria sorprenent de Minnesota a Memphis i l’assalt dels Jazz a Dallas, privats de Luka Doncic.

Jordan Poole va liderar el còmode triomf dels Warriors amb 30 punts, fruit d’un nou de tretze en tirs amb cinc triples, avalat pels 19 punts –amb cinc tirs de tres punts– de Klay Thompson. Curry, que havia disparat les alarmes el 16 de març, quan es va retirar per una lesió al peu esquerre al xocar amb Marcus Smart, va jugar 21 minuts i va aportar 16 punts amb tres triples de sis, tres rebots i quatre assistències.

En els Nuggets, el serbi Nikola Jokic va ser el millor amb un doble-doble de 25 punts i 10 rebots, als quals va sumar sis assistències, tres robatoris i un tap.

Sixers-Raptors, 131-111 (1-0)

Els Philadelphia 76ers van enviar un avís a l’NBA al vèncer per 131-111 els Toronto Raptors amb una tremenda actuació d’equip en la qual van destacar els 38 punts de Tyrese Maxey.

El va recolzar Tobias Harris amb 26 punts, sis rebots i sis assistències en un partit que els 76ers van dominar de principi a final.

Embiid, un dels màxims favorits per guanyar l’MVP, va aportar 19 punts, 15 rebots i quatre assistències, mentre que James Harden va contribuir-hi amb 22 punts, 14 assistències i cinc rebots.

Els Raptors, cinquens en la Conferència Est, no van tenir prou amb els 24 punts i 7 assistències de Pascal Siakam i els 18 punts, 10 rebots i vuit assistències de Scottie Barnes.

Grizzlies-Timberwolves, 117-130 (0-1)

Els Minnesota Timberwolves, liderats per 36 punts i 6 assistències d’Anthony Edwards i 29 punts i 13 rebots de Karl Anthony Towns, van sorprendre imposant-se per 117-130 al camp dels Memphis Grizzlies per prendre avantatge en la sèrie.

Els Timberwolves, que es van classificar per als ‘play-off’ per segona vegada en els últims 18 anys després de guanyar Los Angeles Clippers en el ‘play-in’, es van confirmar com a rival perillosos per als Grizzlies.

Ja Morant va acabar el partit amb 32 punts, quatre rebots i vuit assistències per als Grizzlies, mentre que el seu company Dillon Brooks va aportar 24 punts.

Mavericks-Jazz, 93-99 (0-1)

Sense l’eslovè Luka Doncic, de baixa un temps indefinit per una lesió en un bessó, els Dallas Mavericks es van rendir 93-99 a casa contra els Utah Jazz, impulsats pels 32 punts de Donovan Mitchell, els 26 del croat Bojan Bogdanovic i el poder del francès Rudy Gobert, que va capturar 17 rebots. L’espanyol Juancho Hernangómez va jugar cinc minuts i va capturar tres rebots.

Halin Brunson, amb 24 punts, set rebots i cinc assistències, i Spencer Dinwiddie, amb 22 punts, quatre rebots i vuit assistències, van il·lusionar per moments els Mavs, però no van evitar un revés a casa que complica el camí en aquesta arrencada de ‘play-off’.