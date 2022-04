El vintè MIC ja té els primers campions. La Mediterranean International Cup, un dels tornejos de futbol base més prestigiosos del panorama internacional, va coronar aquest dissabte l’Espanyol per partida doble, el Barça, el València, l’Olympique de Marsella i la Reial Societat, que es va imposar al sorprenent Quart en la final de la categoria sub18, a Palamós. Els bascos es van avançar al minut 5 de partit i els gironins, botxins del València i gran sorpresa del torneig, van caure per un ajustat 1 a 0. L’estadi va acabar indignat amb l’àrbitre i el Quart va reclamar un penal al temps afegit, abans de ser premiat pel públic de Palamós amb un fort aplaudiment.

A Palamós, el primer i principal protagonista de la jornada va ser l’Espanyol. El club va consolidar la seva hegemonia històrica en les categories sub12 de futbol 7 i sub20 femenina, aixecant el setè i el sisè títol respectivament. En la categoria sub12B, els blanc-i-blaus van golejar el Sevilla per 4 a 0 i van posar el colofó a un campionat immaculat: sis triomfs en sis partits, amb fins a 96 gols a favor i tan sols dos en contra. En la categoria sub20 femenina, l’Espanyol, indiscutible dominador des del primer partit fins a l’últim, no va donar cap opció a la selecció andorrana (5-0). El Barça també va revalidar títol, en la categoria sub12 de futbol 11 (sub12A): va superar l’Atlètic de Madrid per un ajustat 1 a 0 amb gol matiner d’Alejandro Oviedo. Els blaugrana ja tenen nou títols en aquesta categoria: més que cap altre club.

Ja a Figueres, l’altre epicentre del MIC en la tarda de dissabte, el València va conquistar el títol de la categoria sub13. Els valencians van remuntar la diana inicial de l’Olympique de Marsella -botxins del Quart en semifinals-, l’única que han encaixat en tot el campionat, i van acabar guanyant per 2 a 1. Van fallar un penal encara amb 0-1 en el marcador, però van cridar el gol decisiu a només quatre minuts pel xiulet final. L’equip de Marsella, però, no va tornar a terres franceses amb les mans buides: va alçar el títol sub15 després de batre el Vila-real per 1 a 0, per inscriure el seu nom al palmarès de la categoria al costat del Celta de Vigo i el Liverpool, l’últim guanyador.

Les tres finals restants es jugaran aquest diumenge a Palamós. En la categoria sub14 s’enfrontaran l’Atlètic de Madrid i el Barça, com aquest dissabte en la categoria sub12 de futbol 11. En la categoria sub16, el Barça, després de desfer-se de l’Espanyol a semifinals (4-2), es disputarà el títol amb el Granollers, convidat inesperat a la final després de sorprendre el València a la tanda de penals (0-0, 4-3). I el títol sub20 es dirimirà entre l’Athletic Club i el Julián Vásquez Fútbol Plaza colombià. Les finals de les edats sub14 i sub16 es jugaran a les 10:00 i a les 11.15 i la final de la categoria sub20 clausurarà la vintena edició del MIC, a les 12:30.