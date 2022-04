La 20a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) ha finalitzat aquest diumenge al migdia amb les tres últimes finals disputades davant 3.700 espectadors a l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava. Els equips de l’Athletic Club de Bilbao (U20 juvenil) i del FC Barcelona, per partida doble (U16 cadet i U14 infantil), s’han proclamat campions. El dia abans, s’havien coronat l’RCD Espanyol, en dues categories (F20 juvenil-cadet femení i U12 B aleví futbol-7), Real Sociedad de Fútbol (U18 juvenil), Olympique de Marseille (U15 cadet), Valencia CF (U13 infantil) i FC Barcelona (U12 A aleví futbol-11).

Els organitzadors, MICSports, consideren que el retorn del torneig tres anys després ha estat “un èxit”. Juanjo Rovira, director del MICFootball, explica que “pel que ens diuen els participants, crec que hem tornat a fer el millor MIC de la història en qualitat. Teníem moltes ganes, esperances i il·lusió de tornar a veure rodar la pilota i els camps han estat plens de gom a gom. L’objectiu era tornar a fer un gran torneig malgrat la situació actual i hem viscut un MIC amb normalitat”. Durant cinc dies de competició s’han disputat 720 partits en 33 seus de les comarques gironines, amb la presència de 6.000 participants i 300 equips de 24 països.

U20 – Juvenil | Athletic Club de Bilbao 2–0 Julián Vásquez Fútbol Plaza (Colòmbia)

L’Athletic Club de Bilbao s’ha proclamat campió de la categoria U20 juvenil després de superar (2-0) el Julián Vásquez Fútbol Plaza, de Colòmbia, amb un gol a cada part d’Álvaro Sánchez Ruiz de Galarreta i de Peio Canales (p). El duel ha enfrontat dos equips que ja s’havien vist les cares a la fase de grups a Tossa de Mar, amb resultat final de 0-0. L’Athletic Club aixeca el seu primer títol MIC.

El conjunt de Txema Añibarro va haver de suar de valent durant el camí a la final. A les semifinals es va desfer del BCN Sports Academy (2-0), però a quarts, contra un dels altres favorits, el Sevilla FC, va passar a la següent ronda als penals (1-1). Les altres victòries van ser contra l’IDA Valencia (0-1), FC Can Buxeres (4-0) i FC Juventus Lloret (0-1).

El Julián Vásquez, que ha jugat el MIC per primera vegada amb cinc equips, va arribar a la final després de superar les últimes dues rondes als penals: contra l’B1 Soccer Academy (1-1) i CF Lloret (0-0). Prèviament, el conjunt de Jhon Freddy Hurtado i Jose Fernando Montaño havia golejat l’AE Sant Gregori (4-0), FC Juventus de Lloret (8-0) i FC Can Buxeres (4-0).

U16 – Cadet | FC Barcelona 0–0 EC Granollers (4-2 penals)

El FC Barcelona ha estat el campió de la categoria U16 cadet després de superar, a la tanda de penals, l’EC Granollers, en un duel que havia acabat 0-0. Els blaugranes, que partien com a favorits i que han revalidat el títol, només han pogut batre des del punt fatídic un rival amb qui comparteixen lliga a Divisió d’Honor cadet. Els nois dirigits per Ivan Carrasco i Hèctor Ortega havia obtingut el bitllet per a la final després de guanyar el derbi contra el RCD Espanyol (4-2). Prèviament, havien superat amb la porteria a zero a cinc rivals més: CP Sarrià (3-0), SSD Ausonia (5-0), Gironès-Sàbat (2-0), Racing Sarrià (2-0) i BCN Sports Academy B (5-0).

Per la seva part, l’EC Granollers d’Albert Martínez Navarro es confirmava com una de les revelacions en categoria cadet U16 després de superar les dues rondes prèvies a la final a la tanda de penals: contra el Valencia CF (0-0) i la UE Cornellà (1-1). Pel camí, havia guanyat al Cristinenc Costa Brava (1-0), AE Monells (7-0), CE Sant Ignasi (4-2), AE Roses (0-2) i Albion SC (1-0).

U14 – Infantil | Club Atlético de Madrid 0–0 FC Barcelona (3-4 penals)

La categoria U14 infantil, com la U16, també l’ha guanyada el FC Barcelona a la tanda de penals, en aquest cas davant el Club Atlético de Madrid. Després d’acabar el partit 0-0, els blaugranes han estat més encertats des del punt fatídic (3-4) i sumen el sisè títol en aquesta categoria. Els nois de David Sánchez i Pere Oliver han protagonitzat un torneig immaculat sense encaixar cap gol i havent guanyat els 7 partits anteriors. El camí, però, no ha estat fàcil, amb victòries treballades a les semifinals i a quarts de final contra el Sabadell (2-0) i el CE Manresa (1-0). Anteriorment, havia superat l’Evolution Team (10-0), CP Sarrià (17-0), Penya Blaugrana Sant Cugat (17-0) i CF Sant Feliu de Guíxols (0-5). D’aquesta manera, el FC Barcelona suma tres títols al MICFootball 2022 (U16, U14 i U12A).

L’accés a la final pel Club Atlético de Madrid de Javier Peñas tampoc va ser senzill. Si bé a les semifinals es va desfer del Mercantil (0-3), a quarts va haver d’esperar als penals per superar la UE Castelldefels (0-0). Prèviament havien golejat a la UE Figueres (13-2), CP Sarrià (16-0), CF Martorell (4-0) i FC Vilablareix (0-14).

Presència de 24 països

El MICFootball ha tornat aquest any després que s’ajornessin, per la pandèmia, les edicions de 2020 i 2021. S’ha celebrat del 12 al 17 d’abril amb la presència de futbolistes de 12 a 20 anys, dividits en 9 categories, des d’U12 fins a U20. El divendres es va jugar per vuitè cop el MICIntegra, una competició disputada per persones amb altres capacitats i que va guanyar el RCD Espanyol Special. Un total de 24 països hi han estat representats: Estats Units, Mèxic, Puerto Rico, Colòmbia, Brasil, Xile, Corea del Sud, Japó, Indonèsia, Dubai, Jordània, Israel, Romania, Hongria, Suècia, Noruega, Regne Unit, Suïssa, Itàlia, França, Andorra i Espanya. El torneig ha tornat a comptar amb la Diputació de Girona i CaixaBank com a socis principals i es calcula que ha mogut prop de 8.000 persones entre jugadors, entrenadors, voluntaris (més de 200), pares i àrbitres.