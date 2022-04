Com a Cornellà-el Prat, l’Espanyol va caure al Wanda contra l’Atlètic en el minut 99. Amb un penal polèmic de Raúl de Tomás que Carrasco va convertir en el 2-1 per donar la victòria als matalassers, que van jugar amb 10 l’última mitja hora.

Els matalassers semblaven seguir amb el seu guió clàssic: després de l’1-0 de Carrasco només li quedava blindar la seva porteria. Oblak ja havia rebutjat dues ocasions, en especial un mà a mà amb Raúl de Tomás. Però l’expulsió de Kondogbia, per una mà a la frontal de l’àrea, va canviar el rumb del partit. No només perquè va deixar el campió de Lliga amb un menys sinó perquè De Tomás va transformar la falta, amb un xut que el porter blanc-i-vermell es va empassar.

De Tomás, que se situa com a segon màxim golejador de la competició, només per darrere de Karim Benzema, ja porta 15 gols. Amb el partit trencat, l’Atlètic, que venia del cop de l’eliminació europea, va continuar buscant a la desesperada el gol del triomf per no perdre pistonada en la lluita per les places de Champions.

Vicente Moreno, que davant l’absència del sancionat Yangel Herrera havia apostat per una defensa de tres centrals, va arriscar traient-ne un, Sergi Gómez, per fer entrar Wu Lei a 10 minuts del final. El davanter xinès havia aconseguit la setmana passada el gol que gairebé certificava la salvació contra el Celta, però amb prou feines hi va haver ja ocasions clares pels dos bàndols fins que ja en el descompte Carrasco va voler calcar la jugada del gol. Va retallar Calero però aquest cop Diego López va rebutjar el xut. Encara hi va haver espai per a la polèmica per unes mans de De Tomás dins l’àrea. Amb el partit acabat l’àrbitre va anar a veure la jugada a la pantalla del VAR, per aclarir si tocava la pilota amb el colze o el genoll. El col·legiat va assenyalar els 11 metres i Carrasco va firmar el doblet, un altre cop en el 99, com a Cornellà-el Prat.