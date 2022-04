L'Spar Girona ja coneix el seu rival de cara al play-off pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Serà l'Euskotren, que ha guanyat al Tenerife, però havia d'esperar també havia d'esperar una derrota del Casademont Saragossa, que no s'ha produït. Les aragoneses han guanyat al Campus Promete.

Tampoc s'ha produït el miracle perquè l'Uni pogués assaltar la segona posició. I això que, per uns moments, s'ha vist amb opcions. El conjunt entrenat per Alfred Julbe havia de guanyar a la pista de l'Ensino de Lugo, cosa que ha fet (69-75), i esperar que el València perdés a casa contra l'Araski, cosa que no ha passat (75-61). En la primera meitat, però, les gironines han somiat perquè han arribat a guanyar de 20 (21-41), mentre que les valencianes patien i han tingut fins a un màxim de 17 punts de desavantatge en el segon període (16-33). Finalment, les valencianes han donat la volta en el marcador i l'Uni ha hagut de patir fins al final, perquè el Lugo s'ha posat a tres en l'equador de l'últim quart (63-66).

D'aquesta manera, el partit de dimarts a Fontajau davant el Gernika serà completament intranscendent pel que fa a la classificació perquè les basques ja s'han assegurat un lloc entre els vuit primers. El play-off donarà el tret de sortida el pròxim diumenge amb el partit d'anada dels quarts de final a la pista de l'Euskotren. La tornada serà dijous a Fontajau.