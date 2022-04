La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va pactar amb Kosmos, l’empresa presidida per Gerard Piqué, una comissió milionària per portar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, segons revela aquest dilluns ‘El Confidencial’.

Després de la negociació entre el mateix Luis Rubiales i el central blaugrana, el contracte amb Sela (la companyia pública saudita) garantia a la RFEF 40 milions per edició i a Kosmos, quatre per cadascun dels sis exercicis (24 en total).

Aquest mitjà també detalla les converses entre Rubiales i Piqué durant tot el procés: «A veure, Rubi, si és un tema de diners, si ells [el Reial Madrid] per 8 hi anirien, hòstia tio, se’n paguen vuit al Madrid i vuit al Barça... Als altres se’ls en paguen dos i un... En són 19, i la Federació us quedeu sis quilos, tio. Abans de no quedar-vos res, us quedeu sis quilos. I collem l’Aràbia Saudita i potser li traiem... Li diem que, si no, el Madrid no hi va... i li traiem un pal més o dos pals més...», argumentava el també defensa de la Selecció espanyola.

En marzo de 2019, Rubiales y Piqué iniciaron la búsqueda de un estadio. Rubiales iba a reunirse con el Real Madrid para tantear que se disputara en el Santiago Bernabéu, aunque el verdadero objetivo era que se jugara en el Camp Nou #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/qaJFMIYecb — El Confidencial (@elconfidencial) 18 de abril de 2022

La posició del Reial Madrid en tota aquesta negociació és un dels grans temes en el diàleg entre els dos protagonistes. De fet, abans que la Supercopa acabés a l’Aràbia, tots dos especulen sobre l’opció que el torneig es jugui en una seu espanyola com el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. «A veure, Geri, mira. Jo això també ho veuré amb el Madrid. Jo crec que el Madrid em dirà que no, això ens va de puta mare per justificar-nos de cara al futur i diem que és l’estadi amb més capacitat, que és el campió, que és el campió de Copa o finalista de Copa... Jo crec que de legitimitat en tenim», esgrimeix Rubiales.

Rubiales dio su visto bueno al nuevo formato y autorizó a Piqué a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores. A partir de ese momento, Piqué pasó a trabajar para la Federación #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/kNMxDLwpU1 — El Confidencial (@elconfidencial) 18 de abril de 2022

Negoci tancat

L’acord es va forjant i, ja el 15 de setembre de 2019, Rubiales felicita Piqué: «Geri, enhorabona. I no em refereixo ni al partidàs d’ahir ni al teu gol. Em refereixo que ja són més de les 12 i, per tant, l’acord amb l’Aràbia Saudita és ferm. Una abraçada, gràcies per tot i aquí soc per al que necessitis». El negoci estava tancat.

La primera –i polèmica– Supercopa espanyola a l’Aràbia es va jugar el 2020. El Reial Madrid alçaria el trofeu a l’imposar-se per penals a l’Atlètic.

El mateix Rubiales ja va admetre fa menys de tres anys la relació en aquest negoci de l’empresa del central del Barcelona. «Piqué no, però Kosmos, una empresa en la qual ell està en l’accionariat, ens presenten la gent de l’Aràbia Saudita», va confessar llavors, en una entrevista en el programa ‘El larguero’ de la cadena SER.

«Ells són una agència que, de tant en tant, ens presenten projectes. No és res fora del normal. Ells estan intentant portar clients seus. [...] Estem molt contents d’haver pogut negociar directament amb l’Aràbia Saudita, i repeteixo que des de la federació no hem pagat cap comissió», assegurava el 2019. Ara els documents revelats demostren que sí que hi va haver comissió.